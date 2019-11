Ministrul Bogdan Aurescu a fost invitat in Turcia

Ziare.

com

"Oficialul turc a adresat felicitari cu ocazia revenirii in functia de ministru al afacerilor externe al Romaniei, exprimand apreciere pentru reluarea cooperarii cu omologul roman in aceasta pozitie", a transmis MAE.In timpul discutiei, Bogdan Aurescu a subliniat angajamentul pentru continuarea si dezvoltarea cooperarii cu Turcia, care se deruleaza in baza Parteneriatului strategic adoptat in 2011."Discutia a prilejuit, totodata, o trecere in revista a aspectelor bilaterale curente, fiind reliefata satisfactia cu privire la stadiul cooperarii economice, aflat pe o tendinta ascendenta. De asemenea, a fost agreata importanta reluarii lucrarilor Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economica bilaterale", se arata in comunicatul MAE.Aurescu a mai vorbit cu omologul turc despre importanta intensificarii cooperarii in domeniul securitatii regionale la Marea Neagra si pe Flancul Estic al NATO, inclusiv in formatul trilateral informal de securitate cu Polonia, fiind subliniata importanta continuarii consultarilor in acest format."Totodata, ministrul Aurescu a reiterat sustinerea Romaniei pentru continuarea dialogului UE-Turcia, in beneficiul ambelor parti si a reliefat abordarea constructiva a Romaniei, inclusiv pe perioada detinerii mandatului de Presedintie a Consiliului UE, amintind organizarea Consiliului de Asociere UE-Turcia, dupa o pauza de patru ani", puncteaza ministerul.A.G.