Romania si Rusia au reluat discutiile despre Tezaur

Ziare.

com

"In pofida scurgerii unui interval de 3 ani de la ultima sesiune a Comisiei comune, care a avut loc la Sinaia, in perioada 25-26 martie 2016, desfasurarea acestei sesiuni demonstreaza continuitatea activitatii Comisiei comune si a dialogului dintre membrii si expertii celor doua parti pe un subiect deosebit de important aflat pe agenda bilaterala romano-rusa", se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe In cadrul lucrarilor au fost prezentate de catre ambele parti referate pe doua teme relevante pentru studierea chestiunii Tezaurului Romaniei depus spre pastrare la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial, respectiv: "Aspecte noi privind Tezaurul Romaniei depus la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial rezultate din cercetari recente in arhivele romane si ruse, precum si din aparitii istoriografice de data recenta" si "Valorificarea gestului restituirilor din anii 1935 si 1956 a unor piese din Tezaurul Romaniei depus la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial".Un comunicat de presa agreat la nivelul Comisiei comune prezentand discutiile de fond din cadrul acestei sesiuni va fi publicat in perioada urmatoare, mai transmite MAE Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca prin Declaratia comuna a ministrilor afacerilor externe roman si rus, semnata la 4 iulie 2003, la Moscova, a fost stabilita crearea unei Comisii comune care sa studieze problemele izvorate din istoria relatiei bilaterale romano-ruse, inclusiv problema Tezaurului Romaniei si care sa includa in componenta sa experti din domenii diverse, precum istorici, arhivisti, experti in domeniul financiar si bancar, muzeografi, specialisti in domeniul artei.Rolul Comisiei comune este de a cerceta si examina, cu prioritate, faptele si documentele legate de problematica Tezaurului Romaniei, rezultatul acestor cercetari urmand a fi prezentat Ministerelor Afacerilor Externe din cele doua state pentru a facilita solutionarea problemei Tezaurului Romaniei. Secretariatul Comisiei comune este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe.C.P.