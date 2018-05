Aurescu si Maior au fost primiti la Casa Alba de consilierul lui Trump pentru securitatea nationala

Ziare.

In cadrul intrevederii cu ambasadorul John Bolton au fost discutate aspectele cele mai importante ale cooperarii dintre Romania si SUA in cadrul Parteneriatului Strategic, cu, se arata intr-un comunicat de presa al Ambasadei Romaniei la Washington Bogdan Aurescu a transmis mesajul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis , catre presedintele Statelor Unite, Donald Trump , cu privire lasi dorinta ferma a Romaniei de a pune in practica toate deciziile luate cu prilejul intrevederii excelente a celor doi presedinti de la Casa Alba din iunie 2017, cand a fost convenita aprofundarea tuturor dimensiunilor Parteneriatului Strategic.Consilierul presedintelui SUA a exprimat, respectiv la nivel regional, tinand seama de pozitia strategica a tarii noastre si provocarile existente in regiunea Marii Negre.Bogdan Aurescu a prezentat modul responsabil in care Romania a inteles sa isi asume, la nivel aliat si regional, rolul de partener strategic al SUA, inclusiv prin alocarea aDe altfel,, 33% dintre acestea fiind alocate achizitiilor de echipamente.Oficialii romani si americani au discutat si despre pregatirea summit-ului NATO din iulie, de la Bruxelles, si au cazut de acord ca este necesar ca in cadrul acestei reuniuni la varf sa fie acordata o atentie sporitaBogdan Aurescu a accentuat ca, in viziunea Romaniei, este necesara consolidarea relatiei transatlantice si a subliniat angajamentul Romaniei in favoarea Parteneriatului Strategic UE-SUA, Presedintia Consiliului UE, pe care Romania o va detine in 2019, fiind o oportunitate de a actiona pentru intarirea acesteia, se mai arata in comunicatul de presa.Ambasadorul John Bolton a exprimat aprecierea Statelor Unite pentru contributia Romaniei in Afganistan De asemenea, au fost abordate stadiul si perspectivele de dezvoltare ale, Bogdan Aurescu prezentandin luna septembrie.John Bolton a exprimat sprijinul Administratiei americane pentru Initiativa si summit-ul de la Bucuresti.Au mai fost discutate, in detaliu, si alte teme de interes de pe agenda internationala, precum situatia din Republica Moldova si Ucraina , Balcanii de Vest. Bogdan Aurescu a subliniat importanta sprijinirii de catre UE si SUA a drumului european al Republicii Moldova, precum si a procesului de reforme.De asemenea, a prezentat stadiul procesului de reglementare a dosarului transnistrean, de interes pentru administratia americana.