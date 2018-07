Ministrul Turismului, despre promovarea Romaniei in online: De multe ori a fost mirifica, dar a lipsit cu desavarsire

Ziare.

com

Acesta a vorbit tr-un interviu acordat Agerpres despre lipsa fortei de munca calificate din turism si intentiile pe care le are Guvernul pentru rezolvarea acestei probleme reclamate de ani buni de operatorii din sector, dar si despre garantarea pachetelor turistice prin care "obligam agentiile de turism sa garanteze 100% banii luati de la turisti ".El a anuntat ca de la 1 ianuarie 2019 nicio agentie de turism nu va mai putea functiona, daca nu vine cu un sistem de garantare a serviciilor de pachete turistice.Trif considera ca Romania trebuie promovata mai mult in mediul online, nu doar la targuri si expozitii, pentru ca, de-a lungul existentei acestui minister, aceasta promovare nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor."Din pacate, bugetul de promovare al ministerului este destul de redus anul acesta. Este si pentru ca nu s-a cerut mai mult anul trecut. Si toata promovarea Romaniei s-a bazat in special pe participarea la targuri si expozitii. Este important sa participam la aceste targuri, dar pe langa aceasta promovare trebuie neaparat sa intram si pe mediul online pentru ca, de-a lungul existentei acestui minister,. Trebuie sa fim adaptati zilelor noastre, unde sistemul informatic este prioritar.Am diversificat activitatea de promovare si chiar anul acesta am organizat trei infotripuri pentru jurnalisti straini. A fost un real succes. Pentru ca aproape toate articolele, reportajele din presa internationala au fost pozitive, ceea ce ne da incredere sa mergem pe acest drum si in perioada urmatoare sa mai realizam astfel de actiuni. Nu ne propunem sa reinventam roata. Preluam aceste idei de promovare de la alte tari care exceleaza in domeniul turismului", a spus ministrul.Care sunt atuurile Romaniei in turism, in opinia sefului de la Turism? Delta Dunarii, care a fost integral inclusa in patrimoniul UNESCO, Mamaia si Vama Veche, polii distractiei de pe litoralul romanesc si marile orase ale tarii: Bucuresti, Brasov, Sibiu, cu patrimoniul lor cultural si, de ce nu, gastronomic.