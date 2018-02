Site-ul oficial de turism al Romaniei a fost inchis pentru neplata. Noul ministru vrea sa plateasca deblocarea din banii lui

Ziare.

Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat pentru Profit.ro ca nu exista cadrul legal pentru plata acestui domeniu, romania.travel, si ca o va achita din salariul lui."Nu cred asa ceva", a fost prima reactie a noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, atunci cand a aflat de la reporterul Profit.ro ca site-ul romania.travel nu mai functioneaza. In scurt timp, insa, a revenit cu o declaratie in care a explicat ce se intampla cu portalul oficial de turism al Romaniei."M-am interesat sa vad despre ce e vorba si site-ul nu functioneaza de la inceputul lunii ianuarie. Domeniul a fost luat pe persoana fizica si este administrat de Ministerul Turismului. Nu e cadrul legal sa-l platim, motiv pentru care o sa-l platesc eu din salariul meu de ministru, astfel incat luni sa functioneze din nou. Asta-i viata", a spus Bogdan Trif.El crede ca, pana in prezent, site-ul, creat de fostul sef al Biroului de Turism al Romaniei la New York, Simion Alb, a fost platit tot "din buzunar", in lipsa unui cadru legal. Alb, care a parasit institutia in toamna anului trecut, a predat administrarea portalului romania.travel catre Ministerul Turismului in luna mai, atunci cand Mircea Dobre, pe atunci ministru al Turismului, a decis sa desfiinteze birourile de promovare externa a Romaniei."Ar fi o pierdere sa inchidem site-ul, motiv pentru care am sa-l platesc eu pentru tot anul si o sa propun si un act legislativ care sa-mi permita sa pot sa-l iau si sa-l platesc prin minister. Mi se pare de o importanta vitala pentru noi. E o problema foarte importanta, multumesc mult ca mi-ati semnalizat-o si o s-o rezolv. Probabil luni, marti, o sa functioneze din nou", a adaugat ministrul Trif. Intrebat cat va trebui sa plateasca pentru domeniu, ministrul a afirmat ca, din cate a auzit, ar costa in jur de 120 de euro.Contactat de Profit.ro, fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre, pe care Trif l-a inlocuit in functie in urma cu cateva zile, a explicat ca site-ul a fost tinut pe serverele unui prestator pana in decembrie 2017. Contractul a expirat si s-a decis mutarea site-ului pe serverele Secretariatului General al Guvernului (SGG), a adaugat el, precizand ca exista si o adresa in acest sens."SGG ar putea muta site-ul oricand (adica gazduirea), dar nu are ce muta pentru ca domeniul cu terminatia '. travel' nu a fost achitat. In sensul rezolvarii platii, inteleg ca sunt documente inca pe circuitul de avizare. Anterior, situatia a fost rezolvata prin efectuarea platii de catre domnul Simion Alb catre EnCirca (o companie din SUA), care detine domeniile '. travel' si care, prin plata unei sume de 99 USD/ anual, reinnoieste dreptul de folosinta", a mai spus fostul ministru al Turismului.