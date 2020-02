Injuraturi si manele la comisiile de cultura din Parlament. Ministrul a primit aviz negativ si acuza blat USR-PSD

Vrea sa voteze Guverul Orban 2, chiar daca partidul a decis sa nu

Acuza blat intre USR si PSD

Ziare.

com

Primul Guvern Orban a activat trei luni. Ludovic Orban a nominalizat, pentru al doilea Cabinet, aceiasi ministri, iar planule ca, la votul din plen, Executivul sa fie respins astfel incat sa se ajunga la alegeri anticipate.La audierea care a avut loc marti, Gheorghiu a fost insotit de consilierii Alexandra Bogdan si Valentin Savu.Ministrul demis a facut o prezentare a celor trei luni de mandat, a detaliat situatia imobilului Vila "Florica", achizitionat de stat in urma cu doi ani, care va gazdui Muzeul "Bratianu", despre viitorul Muzeu al Revolutiei, care va fi deschis la Timisoara, despre "Flacara Culturii", aprinsa pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale, despre reluarea inscrierii Rosia Montana in lista patrimoniului mondial UNESCO.El a spus ca a lucrat pentru o mai buna relationare cu intreaga societate si impotriva practicilor incremenite in timp.Comisia pentru cultura din Camera Deputatilor este condusa de Gigel Stirbu (PNL), ministru al Culturii in 2014, iar cea din Senat, de Lucian Romascanu (PSD), ministru al Culturii in 2018. Vlad Alexandrescu, Ionut Vulpescu si Valer-Daniel Breaz, dintre fostii detinatori ai portofoliului, au fost prezenti la audiere.Cand a venit randul intrebarilor, deputatul ALDE Stefan Baisanu a trecut in revista toti fostii ministri ai culturii, sugerand la final, mai mult sau mai putin indirect, ca Gheorghiu nu are ce cauta pe acelasi scaun, mai ales dupa episodul numirii Irinei Rimes ca ambasador onorific al Zilei Brancusi.Pentru ca depasise timpul si divagase mult de la orice subiect, in enumerarea fostilor ministri, ceilalti parlamentari au vrut sa-l opreasca, insa colegul de la PSD deputatul Nicolae Bacalbasa i-a luat apararea: "Exista diverse clase sociale si fiecare se comporta dupa cum vine de la ma-sa!", a spus Bacalbasa, care apoi a mai avut o replica pe acelasi ton injurios la adresa deputatului USR Iulian Bulai."Esti obraznic! Esti un individ obraznic, clopotarule! Nu stiu, de la baieti cu epoleti sau in Norvegia, nu stiu unde bateai clopotele", i-a spus Bacalbasa lui Bulai.Intr-un final, Baisanu a reusit sa termine ceea ce a numit intrebare pentru Gheorghiu: "La anul, pe 15 ianuarie, vom avea o sarbatoare mare, 170 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu (170 de ani s-au implinit anul acesta, n.red.) si tare mi-e frica sa nu cumva sa numiti onorifici oameni care vor duce mai departe ideea de Eminescu, asa cum ati facut cu Irina Rimes, sa fie Salam, Copilul Minune, sau cum Dumnezeu mai sunt dintr-astia, pentru ca ne faceti de ras in fata poporului roman".Ghrorghiu i-a raspuns ca etse o comparatie nefericita si ca el nu asculta manele."Legat de Irina Rimes si paralela absolut nepotrvita cu un artist pe care probabil dansul il asculta, eu nu consum astfel de produse culturale...", a spus Gheorghiu, si a inceput sa citeasca CV-ul Irinei Rimes, gresind pronuntia numelui Maiei Morgenstern."Comparatia cu alti artisti pe care ii asculta colegii care ii nominalizeaza, eu nu-i cunosc, e mai mult decat nepotrivita, e complet deplasata", a mai punctat la final Gheorghiu.Baisanu i-a raspuns cu un citat: "Beethoven nu poate fi cantat la muzicuta"."Am sa retin pildele dvs. pline de intelepciune, cred ca aveti un volum cu dvs tot timpul", i-a raspuns ironic Gheorghiu.Fostul ministru PSD Daniel Breaz a fost interesat de Monumentul Unirii de la Arad - daca a fost continuata procedura de amplasare, si de "Cumintenia Pamantului" - returnarea banilor donati in 2016. "Suta la suta, banii nu vor putea fi returnati in integralitatea sumei", a subliniat Breaz.Pe aceasta tema, Gheorghiu a spus ca, la plecarea lui Breaz din minister, 40% din banii donati erau restituite. El a admis existenta unui blocaj cu operatorii de telefonie mobila. "Am reusit sa deblocam situatia, iar restituirea continua. Stiu ce spuneti despre restituirea unor sume care au fost donate de pe cartele anonime sau care nu mai sunt valabile".Iulian Bulai (USR) a atins problema Centrului National al Dansului, a proiectului Timisoara Capitala Europeana a Culturii si sapaturile in situl arheologic din Constanta. De neinteles pentru el a fost numirea lui Ernest Oberlander, directorul Muzeului National de Istorie a Romaniei, la conducerea proiectului Muzeul "Bratianu".Despre CNDB, Gheorghiu a spus ca, in prezent, se bazeaza pe bugetul anului trecut, iar despre Oberlander a spus ca a fost invitat sa faca parte din comisia pentru crearea muzeului pentru abilitatile lui de muzeograf, si nu de manager. Un comisar pentru Timisoara CEaC 2021 nu poate fi numit pe actuala lege, astfel ca a fost luata decizia de a lua in calcul numirea unui secretar de stat cu aceleasi atributii. Prim-ministrul va fi cel care va numi acest secretar de stat.In final, Gigel Stirbu a intrebat in ce stadiu se afla proiectul de infiintare a Muzeului National al Ororilor Comunismului. Gheorghiu a spus ca are in vedere formarea unui grup de lucru.Senatorul PSD Lucian Romascanu a facut ironii pe marginea faptului ca audierea se va repeta probabil dupa ce Guvernul Orban 2 va pica la vot in plen si va fi propus, tot pentru a fi respins, si Guvernul Orban 3."Este pentru prima data cand audiem un ministru care vine sa pice, care nu mai vrea sa fie in acest Guvern", a subliniat, caustic, Romascanu.Intrebat de Romascanu daca va vota Guvernul Orban II, Gheorghiu a raspuns: "Sigur ca da".Romascanu a declarat: "Acum mergem ca si cand alegerile anticipate ar fi o premisa. Probabil ca o sa ne vedem daca veti fi nominalizat in Guvernul Orban III. Eu voi vota pentru aviz negativ".Intrebat de jurnalisti la final cum de va vota pentru Guvern de vreme ce in PNL s-a decis contrariul, Gheorghiu a raspuns: "Eu, in momentul in care sunt ministru desemnat, optiunea mea este sa votez. Aceasta este optiunea mea de moment. Voi avea consultari cu conducerea partidului, dar este o optiune - aceea de a vota"."In momentul in care are o dubla calitate, si de ministru si de parlamentar, poate conducerea partidului va avea o derogare pentru acest segment, dar nu exclud nicio varianta in acest moment", a completat Gheorghiu.In final, dupa obtinerea avizului negativ, Gheorghiu s-a aratat surprins, acuzand "o infratire brusca intre USR si PSD"."O infratire brusca, o colaborarea foarte fluida intre USR si PSD, acest lucru m-a suprins si pe mine. Credeam ca exista o solidaritate pe partea dreapta, din pacate, azi am vazut una intre USR si PSD", a spus el.