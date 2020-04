Ministrul Culturii anunta ca TNB s-ar putea deschide pe perioada verii: Are aer conditionat, sali mari, spatioase

LIVE

Insa ministrul a punctat, la RFI Romania , ca in cazul Teatrului National Bucuresti lucrurile ar putea sta altfel, pentru ca este o institutie foarte bine dotata."Probabil, teatrele vor fi printre ultimele care isi vor redeschide portile, pentru ca acolo e riscul cel mai mare de infestare", a spus ministrul.El a precizat ca se vor face recomandari si catre instituti care tin de domeniul cultural, dar care nu sunt in subordinea ministerului."Vom merge cu recomandari si catre celelalte institutii care nu sunt neaparat in subordinea ministerului, dar se supun anumitor norme care tin de domeniul cultural. La fel si in lumea teatrului.In primul rand, trebuie sa tinem cont de spatiu.In al doilea rand, trebuie sa tinem cont de faptul ca ridicarea starii de urgenta va fi in apropierea incetarii stagiunii din acest an", a punctat el.Bogdan Gheorghiu a sustinut ca reprezentantii TNB ar vrea sa tina stagiunea pe perioada verii, dar ca acest lucru va fi posibil daca cifrele arata ca nu este niciun pericol."Ce va pot spune concret este ca deja Teatrul National Bucuresti si-a anuntat intentia de a-si tine stagiunea pe perioada verii, in cazul in care acest lucru va fi posibil si acest lucru va fi posibil doar daca cifrele ne arata ca suntem in afara oricarui pericol sau poate in anumite conditii de respectare a distantei se vor putea tine spectacolele, dar TNB fiind un caz fericit de institutie cu o dotare moderna, aer conditionat, sali mari, spatioase, astfel incat sa se poata tine o stagiune pe timp de vara caniculara.Nu toate institutiile au aceasta posibilitate si va fi greu sa tii spectacole de teatru intr-o sala unde va fi o temperatura ca in sauna. Deci aici si de la caz la caz", a declarat ministrul.