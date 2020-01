Revelion la Biblioteca Nationala: Ministrul Culturii a anuntat rezultatele controlului si a explicat de ce nu poate demite managerul (Video)

Ce masuri vor fi luate

Ministrul Gheorghiu a precizat ca BN poate incheia contracte de prestari-servicii pentru obtinerea de fonduri suplimentare, un astfel de contract fiind semnat si pentru concertul Deliei, care a avut loc in noaptea de Revelion.Printre abaterile semnalate, ministrul a enumerat faptul ca "nu a fost adoptat in Consiliul de Administratie un document care sa contina criteriile pentru organizarea de evenimente", nu s-a respectat termenul de depunere (12 zile lucratoare), nu a existat un document formalizat care sa cuprinda in detaliu programul de desfasurare a evenimentului, nu a fost respectata durata evenimentului, conform contractului. De asemenea, organizatorii nu au notificat BN cu privire la prelungirea programului, pentru care "era necesara incheierea unui act aditional".In plus, nu au fost respectate prevederile privind instalarea scenei, nu s-au obtinut avizele si autorizatiile specifice pentru instalarea cortului de la iesirea spre Bd. Unirii, nu s-au respectat normele privind securitatea in munca si nici cele privind "spatiile special amenajate pentru consumarea de bauturi alcoolice"."Nu s-au respectat prevederile privind tariful pentru evenimentele care depasesc 8 ore", a adaugat Bogdan Gheorghiu.Ministrul a enumerat si mai multecare au condus la situatia creata, printre care "managementul defectuos", lipsa unui "program detaliat de actiuni, pe ore si activitati, agreate de ambele parti premergator evenimentului", dar si a criteriilor clare si detaliate privind "incadrarea tipului de evenimente - cultural, stiintific".", a subliniat ministrul Culturii.Ca, ministrul Gheorghiu a dispus "modificarea si completarea ordinului de ministru" care se refera la organizarea acestui tip de evenimente, elaborarea unor "criterii clare si specifice de identificare a tipurilor de evenimente (tema, desfasurarea pe ore, tipuri de actiuni, public tinta, logistica implicata)", revizuirea "procedurii interne privind organizarea de evenimente" si, mai ales, "stabilirea de sanctiuni si", in conditiile in care evenimentul "a durat pana la 6 dimineata", desi in contract era prevazuta ora 2:00.De asemenea, s-a decis capentru stabilirea parametrilor in care se pot desfasura astfel de evenimente, cum ar fi ce "greutate a scenei poate suporta pardoseala pentru a nu se deteriora" sau limita maxima admisa a nr. de decibeli, tinand cont ca "vibratiile pot duce la deteriorari". In context, ministrul a reamintit ca "o plasma s-a desprins de pe un perete la doua zile de la eveniment".In concluzie, ministrul Gheorghiu a afirmat ca "este important sa incurajam folosirea acestor spatii pentru publicul larg si sa ne raportam la exemplele pozitive ale institutiilor similare care organizeaza acest gen de evenimente in toata Europa", insa "trebuie sa aplicam reguli clare anterior evenimentului".Ministrul a mai anuntat capentru acest gen de reglementari si a tinut sa precizeze ca "nu au existat acte de vandalizare sau distrugeri ale mobilierului, care nu apartine institutiei, ci organizatorilor evenimentului".Ministrul Culturii a explicat si de ce nu va fi demisa Carmen Mihaiu, managerul BN, in ciuda tuturor problemelor semnalate de Corpul de Control.(...) Raportul Corpului de Control va cantari in aceasta evaluare, comisia va lua act de aceste nereguli, cand va face analiza generala pe tot anul", a mai precizat ministrul, subliniind ca decizia privind o eventuala demitere va fi luata de comisie, nu de ministru.Intrebat de jurnalisti la cat se ridica acele costuri suplimentare care vor trebui platite de organizatori, ministrul Culturii nu a putut spune o suma exacta, precizand doar ca prin prelungirea programului de la ora 2:00 la ora 6:00 "s-au creat costuri suplimentare contractuale".", a adaugat el.Ministrul Gheorghiu a recunoscut ca "in toata Europa sunt cafenele" langa institutiile de cultura, "", precizand ca se refera la evenimentul organizat de 1 decembrie."O situatie neplacuta in zona cladirii care gazduieste ministerul si BN, dar care nu a fost pe scari, ci pe laterala cladirii dinspre Dambovita, exact in fata restaurantului care activeaza platind chirie BN", a mai precizat acesta.Referitor la abateri, nu s-a respectat ordinul de ministru in vigoare, iar pe de alta parte. S-au exploatat anumite lucruri insuficient precizate in ordinul de ministru", a acuzat Bogdan Gheorghiu.", a adaugat ministrul, raspunzand intrebarilor puse de jurnalisti.Intrebat daca vor mai exista petreceri de Revelion la Biblioteca Nationala, Bogdan Gheorghiu a raspuns: ""."Eu sunt sigur ca nici operatorului privat nu i-a fost moale cu acest scandal. (...) Nu vad de ce s-ar diminua numarul de evenimente, dimpotriva, fiind reguli clare, oamenii vor fi mai relaxati stiind ca nu vor avea de platit penalitati", s-a aratat acesta convins ca lucrurile sunt pe cale sa se rezolve.