Analiza Ziare.com: Cine sunt inaltii magistrati din Romania care au declarat public ca au fost membri ai masoneriei

Ce functii a ocupat in 2003-2012

Cine este nasul masonic?

Procurori: Faptele s-au prescris

Confesiunea lui Netejoru

Plangerea Cameliei Bogdan

DNA: Faptele s-au prescris

Cazul judecatorului Galea

Mandru ca este cavaler templier in francmasonerie

Ziare.

com

"Am fost pentru cativa ani. Sa stiti ca nu este un lucru urat," s-a aparat Licu , in fata membrilor CSM. O declaratie care echivaleaza practic cu un autodenunt, in contextul in care Bogdan Licu nu a scris in declaratiile de interese acest lucru.Procurorul se apara si sustine ca CSM a dat abia in 2013 decizia prin care magistratii nu pot face parte din asociatii secrete, iar judecatorii si procurorii sunt obligati sa completeze in declaratia de interese daca sunt masoni.a analizat si alte cazuri de magistrati care au fost membri ai unei loji masonice: seful Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, judecatorul Ovidiu Galea sau fostul vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara, Catalin Nicolae Serban.La iesirea din sediul CSM, Licu a explicat ca a fost membru al masoneriei "din 2003 - 2004 pana in 2012", dar a refuzat sa spuna cine l-a recomandat, adaugand ca este "o problema personala".In 2003, Bogdan Licu a fost seful Sectiei de Supraveghere a Urmaririi Penala din Parchetul Capitalei. In 2005, a fost detasat la Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda - institutie in subordinea Guvernului, iar in 2006 a fost ales membru in CSM, pentru un mandat de 6 ani. In 2009, procurorul a devenit chiar vicepresedinte al CSM.In 2012, anul in care si-ar fi dat demisia din masonerie, Bogdan Licu a ocupat functia de consilier al presedintelui CSM. In niciuna din declaratiile de interese pe care le-a completat in aceasta perioada, procurorul nu scrie nimic despre apartenenta sa la o loja masonica.Dupa cum am aratat, Licu a refuzat sa spuna cine l-a recomandat pentru a intra in masonerie, adaugand ca a fost "o problema personala."Intr-o declaratie data in fata judecatorilor Curtii de Apel Timisoara, administratorul public al orasului Oradea, fostul procuror Dacian Salvator Palladi, Mare Venerabil al unei loje din Bihor, a explicat ca pentru a deveni mason, o persoana trebuie sa parcurga o perioada de initiere.Cineva poate ajunge frate mason dupa parcurgerea acestei proceduri si depunerea juramantului de ucenic."Procedura de initiere este spectaculoasa si este plina de simbolistica. O buna parte din procedura candidatul este legat la ochi si trece prin niste calatorii initiatice. Ulterior, este dezlegat la ochi si ii poate vedea pe ceilalti membri ai Lojii si undeva spre sfarsitul ritualului, printre alte elemente, si semneaza un juramant de ucenic.Exista expresiain Masonerie. Acesta este persoana prin intermediul caruia candidatura celui care vrea sa intre in Masonerie este prezentata prealabil, initial fara prezenta fizica a candidatului. In Masonerie sunt trei grade: ucenic, calfa si ulterior maestru, dupa fiecare grad se depune un juramant si exista anumite conditii pentru e deveni calfa si ulterior maestru", a mai aratat fostul Mare Venerabil al Lojii Crisurilor.Dar sa ne intoarcem la Bogdan Licu. La finalul audierii, CSM i-a dat aviz negativ procurorului cu un scor strans, 4 la 3. La cateva ore dupa marturisirea sa, o asociatie de procurori i-a cerut presedintelui Romaniei sa nu-l numeasca in functie, in contextul in care avizul CSM este unul consultativ."Domnul procuror Bogdan Licu s-a autodenuntat ca intre anii 2008 si 2012 a comis 4 infractiuni de fals in declaratii, desi raspunderea penala este prescrisa la aceasta data, dumnealui nu se mai bucura de buna reputatie ceruta de o functie de acest nivel in Ministerul Public", se arata in comunicatul asociatiei de procurori. Un caz aproape similar cu al lui Licu este cel al judecatorului Lucian Netejoru, care a facut o confesiune publica privind apartenenta la masonerie in aprilie 2019."Eu sunt mandru ca am facut parte din masonerie, dar stiind care-mi sunt indatoririle, am renuntat la a continua in aceasta organizatie", a declarat Netejoru, intr-un interviu acordat Antena3.Potrivit datelor de la Marea Loja Nationala din Romania, Netejoru a depus juramantul masonic in anul 2001, la Loja Sfantul Gheorghe nr. 98 a orasului Giurgiu. El a fost "radiat" din masonerie pe 20 iunie 2007, pentru neplata sumelor datorate catre Loja si absente repetate pe o perioada de 3 luni consecutive.Potrivit CV-ului, Netejoru este magistrat din 1996 si si-a inceput cariera la Judecatoria Giurgiu. A ocupat pe rand functiile de vicepresedinte (2002) si presedinte (2004) al Judecatoriei Giurgiu. Iar in perioada 2004-2010 a fost presedinte al Tribunalului Giurgiu.Netejoru a fost cercetat de DNA, intr-un dosar deschis in urma plangerii facute pe 22 februarie 2017 de judecatorul Camelia Bogdan. Magistratul cerea cercetarea sefului IJ pentru abuz in serviciu si fals in declaratii. Falsul in declaratii avea legatura cu nedeclararea apartenentei la masonerie.Ancheta de la DNA a dezvaluit ca Netejoru a depus, in perioada 2006-2017, un numar de 17 declaratii de interese. In niciuna dintre ele nu era trecuta calitatea de membru al masoneriei.Una dintre acestea fusese depusa pe 23 mai 2006, perioada in care Netejoru era membru al lojei din Giurgiu, iar 16 erau depuse in perioada 2008-2017, dupa suspendarea din masonerie.Procurorii DNA au aratat ca, in cazul declaratiei din 23 mai 2006, nu se mai pot face cercetari, deoarece a intervenit prescriptia. Infractiunea de fals in declaratii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda, iar termenul de prescriptie a raspunderii penale este de 5 ani."In concluzie, cu privire la infractiunea de fals in declaratii prevazuta de art. 326 Cod Penal (in ceea ce priveste declaratia de interese din data de 23 mai 2006), urmeaza a se dispune clasarea cauzei intrucat a intervenit prescriptia raspunderii penale", a fost motivul clasarii declarat de procurorul DNA.In cazul celorlalte 16 declaratii de interese, din anii 2008-2017, ancheta s-a clasat deoarece "fapta nu exista". Netejoru ocupa in prezent functia de sef al Inspectiei Judiciare.Un alt caz celebru este al judecatorului Ovidiu Galea de la Tribunalul Bihor, judecat intr-un dosar de coruptie alaturi de fostul sef al Politiei Romane, chestorul Liviu Popa si mai multi politisti din Bihor. Toti cei implicati in acest caz au fost achitati de Inalta Curte, iar Ovidiu Galea este magistrat la Tribunalul Bihor.In timpul monitorizarilor din acest caz, procurorii DNA au observat ca Liviu Popa si Ovidiu Galea participau la sedinte masonice. Asa ca i-au acuzat de fals in declaratii in forma continuata, deoarece nu-si anuntasera public apartenenta la Marea Loja Nationala din Romania (MLNR). Popa si Galea au negat acuzatiile DNA.Interceptarile telefonice, marturiile altor masoni si documentele transmise de MLNR au aratat ca cei doi erau membri ai Lojei "Tara Crisurilor". Popa ar fi fost mason din 2007 si a primit gradul de "Mare Mason" in 2009. Chestorul a condus practic Loja "Tara Crisurilor", in perioada 2015-2016, atunci cand a ocupat functia de Mare Venerabil.In fine, unul dintre primele cazuri de inalt magistrat, membru al masoneriei, este cel al judecatorului Catalin Nicolae Serban, fost vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara. Totul a iesit la iveala intr-un dosar DNA in care judecatorul era cercetat pentru coruptie.Trei dintre inculpatii dosarului de coruptie erau membri in aceeasi loja masonica. Alte declaratii ale unor martori masoni din dosarul penal arata ca la acel moment judecatorul era venerabil, adica seful lojii, potrivit unei dezvaluiri Rise Project. ", a spus judecatorul Catalin Nicolae Serban, in data de 19 decembrie 2012, in fata judecatorilor, in ultimul sau cuvant inainte sa fie condamnat la sapte ani de inchisoare, la Curtea de Apel Alba.In iunie 2013, Inalta Curte a redus condamnarea lui Serban la 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Dupa cum am aratat, pe 20 august 2013, CSM a decis punctual ca "".