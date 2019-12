Bogdan Licu, detalii despre rechizitoriul in cazul Caracal: este "in faza avansata"

Ziare.

"Se lucreaza la rechizitoriu. Se lucreaza la rechizitoriu in faza avansata, mi s-a spus. (...) La trimiterea in judecata, dosarul va fi prezentat instantei si, in procedura de camera preliminara, reprezentantii partilor, avocatii, pot sa invoce orice considera dansii necesar, orice nemultumire fata de modul in care a fost instrumentat dosarul", a spus Licu, dupa ce a avut o intalnire cu cei din conducerea DIICOT.Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112 si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale.De asemenea, el a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei paduri de langa Caracal.In urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit ca fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.INML a efectuat o alta expertiza a fragmentelor osoase descoperite langa padure, insa specialistii nu au reusit sa stabileasca cui apartine ADN-ul, astfel incat DIICOT a cerut ajutorul FBI.Saptamana trecuta, DIICOT a retinut un complice al lui Dinca, Stefan Risipiceanu, sub acuzatia ca a agresat-o sexual pe Luiza Melencu.Conform DIICOT, la data de 14 aprilie, Gheorghe Dinca a rapit-o pe Luiza Melencu, ce astepta "la ocazie" pe raza municipiului Caracal, a transportat-o la domiciliul sau in scopul exploatarii sexuale in interes personal si in aceste imprejurari a fost surprins de catre Stefan Risipiceanu, care facea parte din anturajul lui Dinca si era folosit de acesta, ocazional, la diverse munci in gospodarie.Stefan Risipiceanu ar fi ajuns inopinat in curtea casei lui Gheorghe Dinca, unde a observat ca Luiza Melencu era sechestrata in autoturism."La explicatiile oferite de catre Gheorghe Dinca, in sensul ca victima este o fata pe care a adus-o pentru a intretine relatii sexuale, inculpatul retinut i-a solicitat acestuia sa ii permita si lui intretinerea de astfel de relatii cu Luiza Melencu. In aceste imprejurari, pentru a-si conspira faptele, Gheorghe Dinca a fost de acord. Astfel, in aceeasi zi, in camera unde dormea inculpatul Dinca Gheorghe, prin constrangere manifestata prin violenta fizica si verbala, cei doi au violat-o pe tanara lipsita de libertate", sustin procurorii.