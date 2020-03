Bogdan Licu, aviz negativ de la CSM, unde s-a confesat ca a fost mason pana in 2012

LIVETEXT

Sursa: CSM

Avizul conform pentru sefii marilor parchete

"Am fost lasati in pielea goala"

A pledat pentru desfiintarea SS

Sursa: CSM

Ziare.

com

Conform procedurii, CSM acorda un aviz consultativ. Dupa obtinerea acestuia, Consiliul urmeaza sa inainteze propunerile presedintelui Klaus Iohannis.Interviurile au inceput la ora 10:00 cu Bogdan Licu, candidat pentru functia de prim adjunct al procurorului general al Parchetului General, iar apoi au urmat Maria Magdalena Militaru, candidata la functia de adjunct al procurorului general al Parchetului General. Audierile s-au finalizat la 15:35, cu Denisa Cristodor, candidata pentru functia de procuror sef Sectie - Sectia urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului General.De departe, cea mai interesanta audiere a fost a lui Bogdan Licu. Acesta a declarat ca a facut parte din Masonerie, dar ca a plecat in 2012. El a facut mai multe declaratii cu privire la activitatea sa de procuror general interimar al Romaniei, inclusiv despre procesele deschise de el pentru a bloca iesirea din tara a Sorinei, fata adoptata din Baia de Arama."In ce priveste cazul Sorina, si atat cat poate fi spus public, repet si aici ar putea fi spuse lucruri intr-o sedinta nepublica, pentru ca privesc informatii confidentiale. Implicarea in acest dosar a adus prejudicii imaginii Ministerului Public, dar, in esenta, a facut mult bine unui copil, si tarii noastre. Credeti-ma ce va spun. Mi-am asumat acest lucru, sa stiti ca stiam ca vor fi discutii, stiam ca o sa fiu bombardat, stiam ca o sa fiu pus la zid, dar au fost mult mai importante principiile care au fost la baza actiunilor mele decat criticile care mi-au fost aduse," spune Licu.- Sectia pentru procurori din CSM a anuntat oficial ca a dat aviz negativ in cazul lui Bogdan Licu, in timp ce Militaru si Cristodor au fost avizate pozitiv.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca, in cazul lui Bogdan Licu, acesta a avut doar voturile ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, procurorului general Gabriela Scutea si al lui Codrut Olaru. Patru membri CSM au votat pentru avizul negativ: Tatiana Toader, Florin Deac, Nicolae Solomon si Cristian Ban.- "Procurorul Bogdan Licu a fost avizat negativ de Sectia pentru procuori din CSM pentru functia de prim adjunct al procurorului general al Romaniei. A fost un scors strans, de 4 la 3. Ceilalti doi candidati, Cristodor si Militaru, au primit aviz pozitiv in unanimitate," au declarat surse judiciare pentru- S-a terminat audierea ultimului candidat. Sectia pentru procurori din CSM urmeaza sa anunte avizul dat in cazul celor trei candidati.Ultimul candidat care a sustinut interviul, Denisa Cristodor, a declarat ca este adeptul colaborarii cu celelalte directii si sectii din cadrul Parchetului General. Ea a dat exemplu cazul fostului sef Transelectrica Marius Danut Carasol, in care a colaborat cu Biroul de Presa."M-am autosesizat din mass-media, am deschis o ancheta si am sesizat instanta cu un rechizitoriu," spune procurorul.Marius Danut Carasol a fost condamnat, luna trecuta, de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a recunoscut acuzatiile. El era acuzat ca a folosit documente false care atestau studiile necesare pentru angajarea in companie. Decizia nu este definitiva.Potrivit Denisei Cristodor, competenta Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica (SUPC) din Parchetul General a fost redusa cu jumatate in momentul operatonalizarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita si Sectia Speciala (SS).Intrebata cate rechizitorii a realizat, Cristodor a explicat scurt: "Anul trecut intreaga sectie a facut 10 rechizitorii, un numar de 4 sunt ale mele. Din 34 de acorduri de recunoastere a vinovatiei, 30 sunt ale mele."Intrebata cate dosare a instrumentat, raportat la nivelul intregii Sectii, Cristodor a explicat ca a facut "marea majoritate a rechizitorilor.""Mai bine de jumatate din dosarele SUPC au fost intocmite de mine personal. Poate am avut si domeniul coruptiei (procurorul coordoneaza activitatea de combatere a coruptiei din Parchetul General - n.red.), eu am preluat mai multe astfel de cazuri, de aici s-au generat mai multe acorduri si rechizitorii.Sunt constienta ca la anul nu voi avea acelasi volum de activitate. Eu o sa incerc cat pot sa-mi opresc cateva cauze importante pe care sa le instrumentez personal. Am preluat dosare de impact, de premiera nationala, in domenii noi, si spete de coruptie care au avut urmari sociale majore. Intr-un caz s-au anulat peste 1.000 de licente universitare. Astfel de cauze inteleg sa le preluam," precizeaza Cristodor.- Isi incepe prezentarea ultimul candidat, Denisa Cristodor, propusa pentru ocuparea functiei de procuror sef Sectie - Sectia urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului General.- Maria Magdalena Militaru, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si-a terminat interviul in fata CSM.Ea a spus ca are in vedere reevaluarea participarii procurorilor in cauze civile. "Am introdus aceasta masura in obiectivele mele ca urmare a discutiilor pe care le-am avut cu procurorii de pe judiciar. A plecat tocmai de la aceasta problema a identificarii procurorilor care vor sa desfasoare activitate de judiciar civil. Toti cei care au optat sa fie procurori au optat pentru afinitate. Cred ca o analiza mai ampla ar putea oferi o noua imagine. Poate ar fi necesar sa facem si niste propuneri legislative," declara Militaru.- A inceput interviul Mariei Magdalena Militaru, candidata la functia de adjunct al procurorului general al Parchetului General. Procurorul isi prezinta proiectul sau de management si cariera sa profesionala.- Audierea lui Bogdan Licu s-a terminat cu o intarziere de 50 de minute. La finalul interviului, procurorul a cerut sa faca niste precizari privind relatarile mass-media cum ca ar face parte din Masonerie. Licu a recunoscut ca a facut parte din aceasta, dar si-ar fi dat demisia in 2012. El arata ca CSM a dat in 2013 decizia prin care magistratii nu pot face parte din asociatii secrete, iar judecatorii si procurorii sunt obligati sa completeze in declaratia de interese daca sunt masoni."Vreau sa mai spun ceva, la final. Un subiect pe care vreau sa-l clarific si care a fost adus in atentia publica, am constatat ca nu m-ati intrebat. Dar a fost speculat nefondat ca o critica la adresa mea, ca o speculatie, si anume apartenenta mea la Masonerie. Vreau sa clarificam si acest lucru.Da, am facut parte din Masonerie. Nu am fost un membru activ, am fost de 2-3 ori la intrunirile dansilor, dar, incepand cu luna august 2012, cu un an inainte de a fi emisa hotararea CSM, mi-am dat demisia de acolo. Acest lucru se gaseste la dosarul pe care fiecare fost mason il are la Marea Loja. Am vrut sa clarific acest lucru, pentru a nu mai fi alte speculatii cum ca sunt mason. Nu sunt mason," precizeaza Licu.Ati fost?: Am fost pentru cativa ani. Sa stiti ca nu este un lucru urat.Ati comunicat public ca n-ati fi fost?Nu. Eu am indrumat jurnalistii care m-au contactat sa se adreseze oficial Marii Loje Nationale. Am constatat ca nu au facut-o sau poate au facut-o, dar nu au fost multumiti de raspunsul primit, pentru ca ideea era ca ei sa fi incalcat acea hotarare a CSM-ului. Nu aveam cum sa o incalc, eu dandu-mi demisia cu un an inaintea aparitiei acesteia.Deci la intrebarile presei, ce i-ati indrumat sa faca?I-am indrumat sa se adreseze Marii Loje Nationale.Bogdan Licu arata membrilor CSM ca, din punctul sau de vedere, avizul pe care Sectia pentru procurori a CSM il da in cazul numirilor procurorilor-sefi din marile parchete ar trebui sa fie unul conform. Acest aviz este in prezent unul consultativ.Care este viziunea dumneavastra pentru implementarea cerintei din Raportul MCV pe 2017, cea privind implementarea unui sistem robust de numire a procurorilor de rang inalt. Cine sa aiba rolul principal in procedura de propunere, ministrul Justitiei sau Sectia pentru procurori din CSM, in oglinda cu rolul Sectiei pentru judecatori a CSM in cazul numirile la Inalta Curte.Este un punct de vedere pe care l-am avut si in momentul in care eram membru al CSM. Consider ca avizul Sectiei pentru procurori din CSM, prin lege, trebuie sa devina conform. Modalitatea de numire in functie nu ar trebui insa schimbata.Ce parere are despre proiectul de eliminare a pensiilor speciale?Nu am adoptat o pozitie oficiala, dar in cateva randuri, in fata reprezentantilor mass-media, am spus ca ma opun total unei astfel de initiative, despre care cred ca este daunatoare magistratilor si activitatii Ministerului Public. Aceste discutii nu fac bine colegilor nostri, care si asa sunt atacati mediatic si legislativ, aceasta ii demotiveaza si demobilizeaza pe colegii nostri. Ma opun total acestei modificari.Privind in urma, acum, in acest momemt, implicarea Parchetului General, respectiv a dumneavoastra, in cazul Sorina fost de natura sa aduca credibilitate Ministerului Public sau mai mult sa fragilizeze aceasta institutie? Ca un observator onest.In ce priveste cazul Sorina, si atat cat poate fi spus public, repet si aici ar putea fi spuse lucruri intr-o sedinta nepublica, pentru ca privesc informatii confidentiale.Mi-am asumat acest lucru, sa stiti ca stiam ca vor fi discutii, stiam ca o sa fiu bombardat, stiam ca o sa fiu pus la zid, dar au fost mult mai importante principiile care au fost la baza actiunilor mele decat criticile care mi-au fost aduse.- Licu a pledat pentru ca la Parchetul General sa aiba noi competente si a dat exemplul cauzelor cu migranti, manifestari xenofobe/rasiste sau cele de investigare a crimelor impotriva umanitatii. In cazul ultimelor cazuri, dosare istorice, care in prezent sunt instrumentate de parchetele militare."Parchetele militare au un volum mare de activitate, nu au de suferit. Ar rasufla usurati daca nu ar avea aceste cauze, va spun sincer. S-a aruncat si o anatema asupra lor, unii ii blameaza de mai multe lucruri. Aceste cazuri trebuie luate de la ei si duse la un serviciu specializat," declara Licu.Este o forma de neincredere in structurile militare de parchet?Nu, este o forma de eficientizare.Licu a explicat membrilor CSM ca una dintre propunerile sale din proiectul de management, de specializare a procurorilor, este foarte greu de realizat: "Mi se pare mai mult o utopie ce am scris acolo!"Unul dintre membrii CSM este curios ce parere are Bogdan Licu despre recomandarile MCV ().Ce caracter au recomandarile emise in cadrul MCV, sunt obligatorii sau nu?Ele sunt emise in anumite contexte. Contextul in care au fost emise recomandarile era unul dramatic...Ma intereseaza daca sunt obligatorii sau nu?O sa tinem cont de ele, dar nu le vad caracterul obligatoriu.- Procurorul general Gabriela Scutea deschide seria intrebarilor. Ea spune ca a identificat mai multe puncte comune in proiectul sau de management cu cel al lui Bogdan Licu. Este curioasa de modul in care Licu vede colaborarea cu procurorul general si cu celalalt adjunct al sau.Sefa Sectiei pentru procurori din CSM, Tatiana Toader, il intreaba despre ordinele semnate in calitate de procuror general interimar, intrebari tehnice care vizeaza activitatea procurorilor.Cate functii de executie sunt vacante la PICCJ si care este varianta optima de ocupare a acestor posturi si daca se impune?Sunt 37 de posturi libere. Am avut o fluctuatie foarte mare de personal, lucru care mi-a ingreunat activitatea de procuror general. Anul trecut au plecat 31 de procurori din Parchetul General, majoritatea prin pensionare. Din totalul procurorilor existenti, anul trecut au plecat un sfert din acestia. Varianta optima de ocupare este de promovare prin concurs.Tatiana Toader il intreaba de caile de atac in cazul Sorina, fata adoptata de la Baia de Arama, care au fost respinse ca inadmisibile. Cum comenetaza acest lucru?"A fost un caz care pe mine m-a marcat, efectiv. Imi aduc aminte ca acum. Era vineri, ora 17:00, eram la birou si au inceput sa sune telefoanele. Pe ecranele televizoarelor am vazut un copil bruscat de o persoana, toata lumea a spus ca este un procuror, eu am refuzat sa cred in prima instanta.Ulterior, am aflat ca este un procuror. In weekendul acela m-am documentat cu privire la ce s-a intamplat in speta si am constatat ca Tribunalul Mehedinti respinsese o cerere de adoptie, ulterior, Curtea de Apel Craiova a admis acea cerere.Avand in vedere faptul ca am constatat ca Tribunalul Mehedinti in actiunea formulata a procedat la audierea copilului, in prezenta unui psiholog, lucru care la Curtea de Apel nu s-a intamplat, am decis ca este cazul sa ma implic.Implicarea a fost facuta treptat, ca copilul este bine, de integritatea lui fizica si emotionala, si am considerat ca poate nu ar fi rau sa fac o reevaluare legala a sentintei Curtii de Apel din Craiova. Am intocmit actiunile. Le-am promovat. Au fost problemele de competenta, au fost plimbate de la o instanta la alta. Rezultatul il stiti. Imi asum tot ce am facut.Poate nu am comunicat bine, in acea perioada. In media s-a prezentat doar familia adoptatoare, dar era vorba de un copil la mijloc. Un copil caruia nu i s-a explicat ce urmeaza sa se intample cu viata lui. Un copil care a fost smuls brutal din viata familiei. Familia adoptatoare a mai stat in Romania o luna, 30 de zile, au dus-o in fiecare zi la psiholog, acesta i-a explicat in limba romana ce se intampla cu ea.Din filmul prezentat recent in media, ma bucur pentru asta, este intr-o stare emotionala pozitiva," afirma Licu.Potrivit acestuia,in sedinta publica.Tatiana Toader il intreaba despre infiintarea Serviciul Tehnic, iar Licu pledeaza pentru infintarea unui serviciu unic pentru filaje si interceptari. El spune ca structura din politie, Directia de Operatiuni Speciale, nu este una performanta."Nu poti sa faci filaj cu doi oameni si sa te bati cu pumnul in piept ca ai echipe de filaj. Trebuie sa punem ceva in loc. Nu o sa comentez deciziile judecatoresti, deciziile CCR, dar brusc, am fost lasati in pielea goala, prin decizia celebra ca SRI a fost scos din campul tactic," explica Licu.Intrebat despre Sectia pentru investigarea infarctiunilor din Justitie (SIIJ), denumita Scetia Speciala, Licu a pledat pentru desfiintarea acesteia: "Un lucru care s-a nascut mort este bina sa dispara."Intrebat de ce nu a mai candidat la functia de procuror general, dar a candidat la procuror general adjunct, in contextul declaratiei privind acuzatiile de plagiat in cazul doctoratului, Licu a spus ca s-a gandit mult daca sa faca acest pas."Am ajuns la concluzia ca-mi mai trebuie putina experienta pentru a conduce eficient Ministerul Public, de aceea m-am inscris pentru postul de prim adjunct al procurorului general" spune Licu.- Bogdan Licu a explicat ca vrea sa infiinteze la Parchetul General o singura structura de filaj si interceptari, Serviciul Tehnic, care sa deserveasca atat Parchetul General, cat si DNA si DIICOT: "In prezent, in Ministerul Public functioneaza trei astfel de servicii tehnice."Procurorul arata ca in prezent parchetele obisnuite apeleaza la serviciul specializat al Politiei, dar procedura este una indelungata.El a facut trimitere la faptul ca Politia Romana este in subordinea Ministerului de Interne."Un serviciu tehnic la care sa apeleze parchetul, in subordinea politicului, la un moment dat poate reprezenta o vulnerabilitate. Si, de aceea, eu sunt adeptul unui singur serviciu tehnic, unic, cu dotarea corespunzatoare si cu personal calificat," spune Licu.Licu sustine ca a identificat chiar posibilitatea accesarii unor fonduri europene nerambursabile pentru dotarea Serviciului Tehnic.- Incepe sedinta CSM. Presedintele Sectiei pentru procurori din CSM, Tatiana Toader, anunta ca toate institutiile care au facut verificari in acest caz au transmis documentele."Eu imi sustin in continuare propunerea. Nu vreau sa fac declaratii suplimentare. Propunerea () a fost facuta de o comisie din cadrul Ministerului Justitiei," declara Predoiu.Incepe interviul lui Bogdan Licu. Acesta isi expune proiectul managerial si cariera profesionala. El prezinta ce a facut in ultima perioada, in care a ocupat functia de procuror general interimar, si ce vrea sa faca in perioada urmatoare, daca o sa fie numit in noua functie.