Bogdan Licu: Documente din dosarul "Colectiv" au disparut din calculatorul procurorului, cazul "Caracal" e exagerat de public

"Un caz unic in istoria post-decembrista"

Ziare.

com

Declaratiile au fost facute de procuror in fata comisiei de interviu conduse de Catalin Predoiu. In prezent, Bogdan Licu ocupa functia de sef interimar al Ministerului Public, din luna aprilie 2019.Bogdan Licu a spus, referitor la mediatizarea dosarelor, ca e de neconceput ca rechizitoriul in cazul "Caracal" a ajuns in presa, subliniind ca el este "exagerat de public", seful interimar al Parchetului General adaugand si ca actul de sesizare a instantei a disparut din calculatorul procurorului.Pe de alta parte, mai multe site-uri au publicat saptamana trecuta rechizitoriul DIICOT in cazul trimiterii in judecata a lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal."Rechizitoriul () este public, pot sa spun ca este exagerat de public. Eu nu stiu cum a ajuns acest rechizitoriu in mass-media, ceea ce este de neconceput. Va reamintesc, in mandatul anterior de procuror general interimar, in cazul, cu doua saptamani inainte ca acest caz sa fie trimis in instanta, au aparut in presa fragmente din rechizitoriu, rechizitoriu disparut din calculatorul procurorului de caz.," declara Bogdan Licu."Eu, personal, nu am dat niciodata in viata mea un document dintr-un dosar penal la presa, asta nu inseamna ca nu comunicam cu ei. Din pacate, avem colegi care cred ca punandu-se bine cu presa livreaza documente.Aceasta practica trebuie sa inceteze. Trebuie sa gasim modalitati corecte si legale orin care sa comunicam cu cetatenii, prin intermediul mass-media", a mai spus Bogdan Licu.Licu sustine ca mediatizarea dosarului "Caracal" i-a depasit pe toti angajatii Ministerului Public."Am spus la un moment dat ca, dupa solutionarea acestui caz, va trebui sa ne intalnim cu totii: procurori, specialisti in comunicare, reprezentanti ai mass-media, si sa tragem niste invataminte. Nu putem spune ca nu au fost sincope in comunicare. Nu au fost de rea credinta. A fost un caz a carui amploare, a carui mediatizare, a carui expunere ne-a depasit pe toti. Este un caz unic in istoria post decembrista a Romaniei.Acest dosar a nascut discutii si sub aspectul competentei. Unii spuneau ca ar fi de omor, altii ca ar fi de crima organizata. In realitate, era si de omor, si de crima organizata.", afirma Bogdan Licu.