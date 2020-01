Bogdan Licu s-a inscris in cursa pentru postul de prim-adjunct al procurorului general

Ziare.

Potrivit acelorasi surse, fosta sefa a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Oana Schmidt Haineala s-a inscris in cursa pentru functia de adjunct-sef al DIICOT.Interviurile, organizate la Ministerul Justitiei, vor avea loc in ianuarie, iar la inceputul lunii februarie, vor fi anuntate persoanele care vor ocupa aceste pozitii.Selectia sefilor adjuncti are loc in paralel cu cea pentru ocuparea celor trei functii de conducere de la sefia Parchetului General, DNA si DIICOT.Cinci procurori candideaza pentru sefia DNA si tot atatia pentru pozitia de sef al DIICOT. Mariana Alexandru, Calin Nistor, Elena Grecu, Ionut Botnaru si Crin-Nicu Bologa s-au inscris in cursa pentru ocuparea functiei de sef la DNA. Acestia vor sustine interviul pe 16 ianuarie.Giorgiana Hosu, Daniel Horodniceanu, Ioana Albani, Viorel Badea si Teodor Nita s-au inscris in concursul pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DIICOT. Acestia sustin interviul pe 17 ianuarie.