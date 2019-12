Bogdan Licu sustine desfiintarea SS: Atacurile la adresa Justitiei i-au demotivat pe procurori

Licu afirma ca atacurile la adresa Justitiei i-au demotivat pe procurorii care ar fi putut ocupa functii de conducere

Ziare.

com

Bogdan Licu a fost intrebat, joi, la sediul CSM, daca sustine desfiintarea SIIJ si a raspuns: "Ba, binenteles".Licu afirma ca retragerea Adinei Florea din cursa pentru sefia institutiei este "o optiune personala"."Este o optiune personala, asa cum este optiunea unui magistrat de a se pensiona", a mai spus Licu, citat de News.ro. Adina Florea s-a retras din cursa pentru sefia Sectiei Speciale , in conditiile in care validarea rezultatelor concursului in urma caruia ea se situase pe primul loc a fost amanata de mai multe ori in CSM, dar si in contextul in care peste 80% dintre magistrati s-au pronuntat pentru desfiintarea SS.Bogdan Licu considera ca atacurile la adresa Justitiei i-au demotivat pe procurorii care ar fi putut ocupa functii de conducere."Din pacate, aceste atacuri sustinute demotiveaza anumiti colegi. (...) Cel mai mare rau care s-a intamplat in ultimii ani acesta a fost demotivarea colegilor si in a-si face datoria, si in a fi tentati sa ocupe anumite functii de conducere.Insa eu sunt convins ca sunt suficienti colegi suficient de motivati, suficient de puternici si cu siguranta bine pregatiti profesional care sa opteze pentru asa ceva si care sa instrumenteze toate aceste cauze pe care suntem obligati sa le solutionam", a declarat Licu, citat de Agerpres.Intrebat daca mentinerea unor conduceri interimare a afectat activitatea structurilor Ministerului Public, procurorul general interimar a raspuns: "Nicio situatie de provizorat nu este pozitiva in nicio institutie, este bine sa avem sefi numiti, sefi care sa isi asume, care sa fie responsabili si constienti de importanta functiei pe care o ocupa".Bogdan Licu a evitat sa dea un raspuns transant cu privire la eventuala sa candidatura pentru postul de procuror general."Nu am spus ca ma inscriu, am spus ca reflectez, iar daca voi face acest pas vom discuta la momentul acela. (...) Eu stiu ce am inceput si stiu foarte bine ce am de facut", a precizat procurorul general interimar.Sectia pentru procurori a CSM are joi pe ordinea de zi prelungirea delegarii in functii de conducere la mai multe structuri de Parchet.