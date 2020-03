Bogdan Licu sustine, luni, interviul ca sa fie prim-adjunct al procurorului general. Apar detalii inedite in declaratiile de avere

Cine este Bogdan Licu

Tot luni vor mai sustine interviul si alti doi procurori care candideaza pentru functii de conducere in Parchetul General: Maria Magdalena Militaru - pentru functia de adjunct al procurorului general si Denisa Cristodor - pentru functia de procuror sef al Sectiei urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului General.Marti, pe 3 martie, vor fi intervievati alti candidati:- pentru functia de procuror sef al Sectiei parchetelor militare din Parchetul General;- pentru functia de adjunct al procurorului sef al DNA;- pentru functia de adjunct al procuror sef al DIICOT.Avizele Sectiei pentru procurori din CSM vor fi transmite catre Ministerul Justitiei in perioada 9-10 martie. Avizele date de CSM sunt consultative. Ultimul cuvant in numirea acestora il are Klaus Iohannis.De altfel, cele mai recente numiri la sefia parchetelor - Gabriela Scutea la Parchetul General si Giorgiana Hosu la DIICOT - presedintele Romaniei le-a facut ignorand avizele negative de la CSM.Una dintre cele mai mediatizate propuneri facute de Catalin Predoiu este cea a lui Bogdan Licu. Acesta a condus Parchetul General ca interimar dupa pensionarea lui Augustin Lazar, din pozitia de cel de-al doilea adjunct. Bogdan Licu a mai detinut aceasta functie dupa demisia fostului procuror general Tiberiu Nitu.Mass-media a dezvaluit probleme cu lucrarea acestuia de doctorat, care ar fi plagiata, dar si cu mai multe intitiative pe care le-a avut in calitate de procuror general interimar.Cum ar fi procesele prin care a incercat sa blocheze iesirea din tara a Sorinei, fata adoptata din Baia de Arama. De altfel, Licu a dat explicatii halucinante despre aceste procese, atunci cand a fost intervievat de comisia de la Ministerul Justitiei.Radio Europa Libera dezvaluie ca procurorul Bogdan Licu a consemnat in declaratia de avere din 2014 ca s-a imprumutat cu 300.000 de euro de la omul de afaceri Mircea Tudor, imprumuturi contractate in 2008 si 2011. Banii urmau a fi returnati pana in 2025.Cinci ani mai tarziu, datoria a scazut la jumatate, la 150.000 de euro. Bogdan Licu este prieten, vecin si a fost nasit de Mircea Tudor.Averea sotilor Licu este consistenta: un teren in Balotesti - Ilfov, unul in Moroieni-Dambovita si unul in Frasinet-Calarasi. Licu mai detine o casa de 250 metri patrati in Balotesti, 4 apartamente in Bucuresti, fiecare de peste 90 metri patrati.Mircea Tudor este inventatorul scanerelor pentru camioane si avioane. A semnat mai multe contracte cu diverse institutii de stat unde a livrat aparatura electronica sau asigura mentenanta produselor sale. Potrivit Sicap.ro, numai in ultimii doi ani, acesta a incheiat contracte pentru aparatura de scanare cu aeroporturile din Timisoara, Iasi, Bucuresti si Craiova.Inclusiv Curtea de Apel Bucuresti a achizitionat aparate de scanat de la MB Telecom Ltd, firma lui Mircea Tudor controlata de o alta societate de-ale sale, inregistrata in Elvetia.In iunie 2016, Tudor a fost pus sub acuzare de procurorii DNA dupa ce a platit 6 milioane de lei unui intermediar pentru obtinerea unor documente necesare adjudecarii, de catre societatea lui, a unor contracte cu Autoritatea Nationala a Vamilor privind sisteme de securizare. Desi a obtinut contracte cu diverse puncte vamale din tara pentru scanarea camioanelor, doi ani mai tarziu, dosarul a fost clasat de procurori.De trei ani, Licu nu reuseste sa vanda doua apartamente, desi a incasat 250.000 de euro pe ele. In 2017, Licu mentioneaza ca a primit 100.000 de euro de la un anume Bulcak Abdulkair in baza unui antecontract de vanzare-cumparare pentru doua apartamente din Bucuresti, termenul de incheiere a contractului de vanzare-cumparare fiind 1 octombrie 2018. Bulcak Abdulkair era promitent cumparator.Un an mai tarziu, Licu spune ca a mai incasat 150.000 de euro de la acelasi promitent cumparator pentru aceleasi doua apartamente. In 2019 nu rezulta ca ar mai fi primit bani pentru apartamente, singura mentiune fiind ca termenul tranzactiei a fost prelungit pana in 1 octombrie 2019 printr-un act aditional, mai scrie Europa Libera.