Cazul Sorina: Judecatorii critica dur motivele invocate de procurorul Licu pentru revizuirea adoptiei

"De nepermis"

Ce a sustinut Bogdan Licu

Procurorul pusese concluzii pentru adoptie

Instanta: Adoptia este in interesul copilului

"Nu e motiv de revizuire!"

Nu a adus argumente

Aceasta este concluzia a trei magistrati de la Curtea de Apel Craiova care au respins ca inadmisibila solicitarea lui Bogdan Licu.Magistratii sustin ca in cazul procurorului general interimar nu este permisa o interpetare extensiva a textelor de lege sau o confuzie asupra naturii proceselor de revizuire."Avand in vedere calitatea in care actioneaza revizuentul (), acesta cunoaste valentele normei legale invocate in sprijinul demersului sau juridic,," conchide Curtea de Apel Craiova.Instanta puncteaza ca in timpul procesului de adoptie procurorul de sedinta si reprezentantul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) au formulat concluzii detaliate in cuprinsul carora ""Curtea constata ca, prin argumentele expuse, revizuentul pretinde, intr-o modalitate deghizata sub aparenta unei cai extraordinare de atac, rejudecarea fondului litigiului transat in mod definitiv.Or, functia revizuirii, de cale extraordinara de atac, nu este aceea de a conduce la reevaluarea judecatilor definitive in afara conditiilor strict reglementate procedural," motiveaza Curtea de Apel Craiova.Potrivit sursei citate, Licu a incercat sa obtina revizuirea sentintei invocand conduita persoanelor desemnate sa apere drepturile Sorinei, in timpul procesului de adoptie, care "nu ar fi avut in vedere interesul superior al copilului."Curtea arata ca, pentru a fi admisibila revizuirea invocata, trebuie ca nesocotirea dreptului la aparare sa constea in lipsa completa, totala de aparare, indiferent de cauza care a determinat-o. In acest context, nu se asimileaza lipsei totale de aparare o aparare gresita sau una deficitara, incompleta.In cazul litigiilor privind adoptia, apararea drepturilor si intereselor minorului revine Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) si Ministerului Public.," mai explica Curtea de Apel Craiova.Instanta precizeaza ca magistratii care au incuviintat adoptia au analizat toate apararile facute, inclusiv ale asistentului maternal, dar a concluzionat ca "adoptia internationala este in interesul superior al Sorinei.""Curtea retine ca interesul superior al copilului este un principiu fundamental al tuturor cauzelor privind minorii, fara nicio exceptie, coordonatele aplicarii acestui principiu la datele concrete ale fiecarui caz particular fiind atributul exclusiv al instantei investite cu judecata asupra fondului," motiveaza magistratii.Potrivit acestora, modul in care instanta apreciaza asupra interesului minorului, intr-o cauza particulara, nu reprezinta un motiv de revizuire."Avand in vedere calitatea in care actioneaza revizuentul,Nemultumirile expuse de revizuent in motivarea in fapt a memoriului ulterior denumitvizeaza in principal modalitatea de interpretare de catre instanta de apel a dispozitiilor legale incidente si validitatea mijloacelor de proba administrate in cauza, revizuentul procedand, in scopul sustinerii revizuiriii, la scoaterea din context a anumitor considerente ale deciziei atacate," motiveaza Curte de Apel Craiova.Magistratii au aratat o abordare gresita, din punct de vedere procedural, in cererea facuta de Bogdan Licu. Pe de o parte, contesta legalitatea procedurii administrative prealabile adoptiei, iar pe de alta parte critica drept netemeinica hotararea judecatoreasca de adoptie.In schimb, in completarea motivelor de revizuire, acesta nu aduce argumente care sa sustina teza lipsei de aparare, ca motiv de revizuire invocat, "memoriul in sine reprezentand in integralitate o expunere a unui rationament a carui unica concluzie este aceea ca interesul superior al minorului este exclusiv cel sustinut de pozitia procesuala a persoanei in grija careia copilul a fost pana la incuviintarea adoptiei."Or, functia revizuirii, de cale extraordinara de atac, nu este aceea de a conduce la reevaluarea judecatilor definitive in afara conditiilor strict reglementate procedural," conchide Curtea de Apel Craiova.