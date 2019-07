Cazul Sorina: Judecatorii desfiinteaza motivele invocate de procurorul Licu, care a vrut sa blocheze plecarea fetitei din tara

Motivarea

"Aparenta de drept" nu este in favoarea lui Licu

Despre interesul superior al copilului

Evaluarea psihologica

Cazul de la CEDO

Articolul 8 din Coventie:

Judecarea apelului are loc in contextul in care fetita este deja in SUA de cateva zile.a analizat decizia data de Judecatoria Slatina, prin care cererea lui Bogdan Licu a fost respinsa ca neintemeiata.Magistratii au motivat pe 18 pagini de ce au respins solicitarea procurorului general interimar si fac trimitere la o decizie CEDO intr-un caz similar.Sotii Ramona si Gabriel Sacarin au o hotarare judecatoreaca definitiva prin care a fost incuviintata adoptia Sorinei, decizie pronuntata de Curtea de Apel Craiova, care are caracter obligatoriu.Existenta sentintei definitive a Curtii de Apel Craiova este motivul principal pentru care Judecatoria Slatina a respins ca neintemeiata cererea procurorului general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, de emitere a unei ordonante presedintiale prin care sa fie interzisa parasirea teritoriului Romaniei de catre Sorina.Potrivit instantei, admisibilitatea unei ordonante presedintiale presupune si indeplinirea anumitor conditii speciale cumulative, si anume:In analizarea cererii facute de Bogdan Licu, Judecatoria Slatina i-a respins toate argumentele si a dat dreptate familiei Sacarin.In cazul "aparentei de drept", instanta a aratat ca aceasta nu este in favoarea lui Bogdan Licu. Instanta a avut in vedere decizia Curtii de Apel Craiova, care a incuviintat adoptia Sorinei.," explica Judecatoria Slatina.Judecatorii au avut in vedere si principiul interesului superior al copilului.Toate aceste chestiuni, insa, au fost analizate "in extenso" de Curtea de Apel Craiova, in momentul incuviintarii adoptiei internationale, "."Chiar daca Bogdan Licu a explicat magistratilor ca interesul superior al copilului ar reclama ca acesta sa nu paraseasca tara si sa nu se desprinda de mediul familial cu care era obisnuit, instanta i-a respins acest punct de vedere."Instanta apreciaza ca," motiveaza Judecatoria Slatina.De altfel, acest lucru a fost statuat si de Curtea de Apel Craiova, in decizia de adoptie: "."Licu a mai cerut emiterea ordonantei presedentiale invocand existenta unei urgente, ca Sorina ar fi avut nevoie de consiliere psihologica, dupa ce a fost luata de la asistentul maternal.," explica Judecatoria Slatina.In primele 10 zile dupa ce a parasit casa asistentului maternal, Sorina a participat la 5 sedinte de consiliere psihologica, prima desfasurandu-se in prezenta unui reprezentant de la Directia de Protectia Copilului Dolj, "."Judecatorii citeaza un raport de consiliere psihologica. Acesta conchide ca nu exista nicio suspiciune de abuz si ca Sorina prezinta disponibilitate de adaptare, iar influenta parintilor asupra dezvoltarii copilului este favorabila, acestia fiind implicati adecvat si activ in raport cu nevoile copilului."Prin urmare,," mai motiveaza magistratii.Mai mult, instanta subliniaza ca solicitarea lui Bogdan Licu, din cererea de emitere a ordonantei presedintiale, viza ca Sorina sa efectueze consilierea psihologica pentru o perioada de 3 luni in Romania.," scrie Judecatoria Slatina.Potrivit legislatiei in materie, consilierea psihologica a minorilor este asigurata pentru o perioada de 2 ani in cadrul mecanismului post-adoptie internationala, perioada in care se intocmesc rapoarte trimestriale de catre autoritatile centrale competente din statul primitor, respectiv SUA, iar nu in Romania, rapoarte ce sunt transmise spre monitorizare catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).In concluzie,In motivare, magistratii fac trimitere si la o decizie CEDO, similara cu cazul Sorinei."Nu in ultimul rand, instanta aminteste ca o chestiune similara a fost analizata de CEDO in cauza, din data de 22 iunie 2004, cauza in care reclamantii italieni, deveniti parinti adoptivi ai unor copii romani aflati intr-o institutie privata de ocrotire sociala, au sustinut ca imposibilitatea in care se afla de a executa hotararile judecatoresti definitive de incuviitare a adoptiei copiilor si de a-i putea lua cu ei in Italia reprezinta o incalcare a drepturilor lor la viata privata reglementate de art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.Iar Curtea a opinat in acelasi sens, stabilind ca relatiile dintre adoptator si adoptat sunt, in principiu, de aceeasi natura cu relatiile de familie protejate de art. 8 al Conventiei si ca in speta nu s-a putut dezvolta o viata de familie bine conturata, din cauza lipsei de coabitare sau a unor legaturi de facto suficient de puternice intre adoptatori si copiii adoptati, retinandu-se incalcarea prevederilor art. 8 din Conventie," concluzioneaza Judecatoria Slatina.1. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale.2. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie o masura care, intr-o societate democratica, este necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii sau a moralei, ori protejarea drepturilor si libertatilor altora.