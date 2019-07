Crimele de la Caracal: Procurorul general a cerut verificari privind modul in care procurorii au supravegheat cercetarea

Ziare.

Reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca procurorul general, Bogdan Dimitrie Licu, a dispus in cursul zilei de vineri efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal privind modul in care s-a realizat supravegherea activitatii de cercetare penala in cauza privind decesul unei tinere din judetul Olt.Controlul va fi facut de catre procurori din cadrul Serviciului de Indrumare si Control, arata sursa citata.Politistii si procurorii din judetul Olt ancheteaza disparitia a doua adolescente, care au plecat la date diferite catre Caracal si nu au mai revenit. Una dintre fete, in varsta de 18 ani, din comuna Diosti, a disparut in aprilie, iar cealalta, in varsta de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, a fost data disparuta joi.Purtatorul de cuvant al Politiei Romane Georgian Dragan a afirmat ca fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni a reusit sa sune la 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, iar pe baza informatiilor oferite de STS pentru localizarea ei s-au facut verificari. Acolo nu au fost gasite insa nici probe, si nici adolescenta.Politistii au continuat cercetarile, iar vineri s-a facut o perchezitie la domiciliul unui barbat, "in urma careiau au fost identificate mai multe ramasite ce par a fi de natura umana", astfel ca un medic legist se afla acolo pentru a prelua ramasitele pentru a face o expertiza."In butoiul in care au fost gasite aceste ramasite au fost identificate si bijuterii, respectiv inele, ce par a fi ale fetei disparute la data de 24, disparitie sesizata pe data de 25. In urma acestor verificari, barbatul a fost identificat, se afla in prezent in custodia noastra si este audiat", a spus Dragan, precizand ca toate activitatile sunt coordonate de un procuror.Acesta a mai afirmat ca fata ar fi fost luata la ocazie de barbat si dusa la locuinta acestuia, aflata in apropierea unei uzine dezafectate, deci o suprafata mare de teren, de unde fata a sunat la 112."Colegii mei iau in calcul si varianta ca in acel butoi sa fie si ramasitele fetei disparute in urma cu doua luni, in zona respectiva", a adaugat sursa citata.Barbatul se numeste Gheorghe Dinca, are 65 de ani si locuia singur. El este mecanic auto, dar si taximetrist de ocazie.Suspectul este audiat de anchetatori.