Cum isi motiveaza CSM avizul negativ in cazul Licu: Plagiatul si masoneria, hibele care provoaca o imagine controversata

"Lipsa unei viziuni manageriale"

CSM: A vulnerabilizat imaginea Mnisterului Public

Despre masonerie si acuzatiile de plagiat

"Lipsa de previziune, impozibilitatea prezentarii unei strategii manageriale bine conturate, insuficienta preocupare pentru actualizarea cunostintelor profesionale si a celor specifice functiei de conducere vizate, lipsa capacitatii de asumare a raspunderii si de autoanaliza retrospectiva, deficientele de comunicare si controversele privind persoana, de natura a vulnerabiliza imaginea institutionala," este caracterizarea facuta lui Licu in motivarea avizului dat de Sectia pentru procurori din CSM.Votul negativ in acest caz s-a dat cu un scor strans, 4 la 3. Ultimul cuvant in aceasta numire il va avea Klaus Iohannis, pentru avizul CSM este unul consulativ.Potrivit documentului citat, Sectia pentru procurori a avut in vedere cand a dat acest aviz atat raspunsurile lui Licu la intrebarile ce i-au fost adresate in timpul interviului, cat si documentele depuse de acesta la inscrierea in procedura.," motiveaza CSM.Lipsa unei viziuni manageriale ar rezulta si din faptul ca, la solicitarea unor exemple de masuri ce urmeaza a fi intreprinse in vederea realizarii obiectivelor propuse, Licu ar fi dat un raspuns evaziv, invocand actul decizional al procurorului general in stabilirea viziunii manageriale a Ministerului Public, ".""In privinta activitatii de comunicare publica, Sectia retine ca modul de gestionare a acestei activitati in cazuri intens mediatizate (cazul, cazulChiar daca, in parte, pe parcursul interviului, candidatul a admis existenta unor astfel de disfunctionalitati in comunicarea institutionala, fie a minimalizat impactul asupra imaginii institutiei, fie a incercat sa-si justifice actiunile prin invocarea unei argumentatii neverificabile public.," mai explica CSM.In ce priveste propunerea lui Bogdan licu, de infiintare a unui Serviciu privind investigarea infractiunilor de genocid, contra umanitatii, precum si a celor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, CSM a retinut caCSM atrage atentia si asupra confesiunii facute de Bogdan Licu, care a declarat in timpul interviului ca a fost membru al Masoneriei, dar ca si-a dat demisia."Nu in ultimul rand, Sectia apreciaza ca, alaturi de competentele profesionale si umane, imaginea personala a unui candidat trebuie analizata in procedura de ocupare a uneia dintre cele mai inalte functii de la nivelul Ministerului Public, intrucat persoana se identifica, la un astfel de nivel, cu functia.," conchide CSM.