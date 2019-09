De ce Ministerul Educatiei nu e de acord cu cererea procurorului general interimar de a renunta la titlul de doctor

Dezbateri si exceptii

Este un proces inedit, prin care Bogdan Licu incearca sa evite un eventual verdict oficial de plagiat, care ar duce automat la retragerea titlului stiintific.," a explicat instantei reprezentantul MEN.Acesta a mai precizat ca la fiecare sedinta a CNATDCU, presedintele Consiliului cere detalii despre cazurile aflate pe rolul instantelor.Reprezentantul MEN a ridicat in sala de judecata o exceptie, cea a tardivitatii actiunii depuse de Bogdan Licu. Pentru ca procurorul a cerut ministeruui pentru prima data oficial sa renunte la titlul stiintific in martie 2016, cererea ar fi deja prescrisa.Motivul: Legea contenciosului administrativ prevede in cazul contestatiilor in instanta un termen de 6 luni.Procesul de miercuri a durat aproximativ o ora, timp in care reprezentantul MEN a dezbatut mai multe exceptii cu avocatii lui Bogdan Licu. In sprijinul MEN a intervenit si jurnalista Emilia Sercan, cea care a dezvaluit ca procurorul ar fi plagiat o parte din lucrarea sa stiintifica.Emilia Sercan chiar a ridicat o exceptie in fata instantei si a sustinut ca solicitarea lui Bogdan Licu este inadmisibila.", a spus jurnalista.La fel ca si reprezentantul MEN, Sercan a explicat ca Licu putea deschide acest proces pana in octombrie 2016 si ca demersul procurorului general interimar al Romaniei este tardiv: "Bogdan Licu a deschis procesul dupa aproape 2 ani, in noiembrie 2018".Avocatii lui Bogdan Licu au replicat si au aratat ca magistratul a facut o noua cerere la MEN, de renuntare la titlul stiintific si in octombrie 2018, iar din acest motiv acest proces nu este unul tardiv: "cerem respingerea exceptiei tardivitatii."Ei au explicat ca nu a existat o metodologie in cadrul MEN pentru cazurile in care un doctor renunta la titlul stiintific, iar din acest motiv au ales calea instantei.A fost momentul in care jurnalista Emilia Sercan a explicat instantei ca noua solicitare ar avea legatura cu o cerere depusa de ea."De ce avem aceasta cerere in 2018? Nici CNATDCU, nici Academia SRI nu faceau verificari, iar eu am cerut sa se faca verificari. Vazand ca eu am depus cerere la Academia SRI, el a depus o noua solicitare de retragere a titlului de doctor, si astfel apare acest proces. Bogdan Licu vrea sa se sustraga masurilor sanctionatorii", a repetat Sercan."Este cu totul nerelevant aspectul intervenientei (), " au spus avocatii procurorului.Potrivit acestora, Legea Educatiei prevede posibilitatea renuntarii la titlul de doctor.In plus, eu au aratat ca abia dupa ce Bogdan Licu a cerut sa i se revoce titlul, autoritatile au pus in discutie posibilitatea demararii unei verificari in cazul lucrarii de doctorat.Dupa cum am aratat, Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa se pronunte in acest caz peste o saptamana.