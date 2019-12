Delegarea lui Licu la sefia Parchetului General a fost prelungita. Mai sunt 3 zile si niciun candidat nu se arata

Ziare.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat prelungirea delegarii in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Bogdan Licu.Delegarea lui Licu incepe din data de 27 decembrie si este pe o perioada de 2 luni.De altfel, inscrierile pentru functia de sef al Parchetului General sunt in plina desfasurare, insa pana in prezent nu s-a inscris niciun candidat, a anuntat ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Inscrierile expira luni, 23 decembrie."Niciunul nu s-a inscris pana acum. Dar nu ma ingrijorez, pentru ca lumea asteapta sa vada ce s-a intamplat in ultima zi. (...) Nu s-a inscris nimeni, dar nu sunt ingrijorat, pentru ca aud colegi in CSM: 'Lasati, domnule ministru, multi o sa se inscrie in ultima zi'", a declarat Catalin Predoiu, la Realitatea Plus.