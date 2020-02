Detalii nestiute din cariera lui Bogdan Licu, propus de Catalin Predoiu pentru functia de prim adjunct al procurorului general

Motivarea: Nu exista asa ceva

Note si mai modeste la bac

Procesul a fost inregistrat pe 22 ianuarie 2020 la Inalta Curte. Instanta nu a stabilit primul termen de judecata. Din cauza numarului mare de dosare inregistrate la Sectia de contencios administrativ al Inaltei Curti, acest proces ar putea incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2022.Trebuie precizat ca, in termeni tehnici, este vorba de un recurs declarat de Bogdan Licu impotriva deciziei Curtii de Apel Bucuresti, care a respins ca neintemeiata cererea de renuntare la titlul stiintific de doctor.Datele despre acest proces, pe portalul site-ul Inaltei Curti. O manevra juridica prin care inaltul magistrat incearca sa evite un eventual verdict oficial de plagiat, care ar duce automat la retragerea titlului stiintific. De altfel, in timpul procesului, Licu a incercat fara succes sa blocheze verificarile facute in cazul lucrarii sale de doctorat.Motivarea Curtii de Apel Bucuresti in acest caz arata ca o astfel de procedura, de retragere a titlului de doctor, nu exista in legislatia mai multor tari europene.In plus, exista un standard european care nu poate fi incalcat, stabilit de Procesul de la Bologna, mecanism de promovare a cooperarii interguvernamentale intre 48 de tari europene, in domeniul invatamantului superior.Asa ca lucrarea de doctorat este verificata in continuare de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la un posibil plagiat.Bogdan Licu a obtinut titlul de doctor in 2011 cu lucrarea "Coruptia - risc major la adresa securitatii nationale", sub coordonarea generalului Gabriel Oprea. Teza a fost sustinuta la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul".Jurnalista Emilia Sercan a dezvaluit in august 2015 ca Bogdan Licu ar fi plagiat aproximativ jumatate din lucrare. Din 445 de pagini, 200 din pagini ar fi fost copiate ad litteram, fara ca sursele de provenienta sa fi fost citate cu respectarea normelor nationale si internationale de citare in operele stiintifice.Bogdan Licu este propus de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pentru functia de prim- adjunct al procurorului general al Romaniei. A fost singurul candidat pentru ocuparea acestei fucntii, numarul 2 la sefia Parchetul General. Este functia pe care procurorul a mai detinut-o in perioada mai 2013 - mai 2016. In perioada mai 2016 - mai 2019, Licu a ocupat functia de adjunct al procurorului general al Parchetului.De doua ori a ajuns procuror general interimar: dupa demisia lui Tiberiu Nitu, (februarie - aprilie 2016), si dupa pensionarea intempestiva a lui Augustin Lazar (aprilie 2019 - prezent).Catalin Predoiu a explicat ca l-a propus pe Licu, in ciuda acuzatiilor publice de plagiat, pentru ca s-a facut remarcat prin curajul de a redeschide dosarul Revolutiei si pentru ca nu exista un verdict oficial de plagiat in acest moment."Nu exista niciun verdict oficial al unei autoritati competente in domeniu care sa stabileasca in speta respectiva ca dl Licu a plagiat sau nu a plagiat. Sunt acuze si, pana cand institutia oficiala a statului roman competenta sa dea un verdict, a face judecati inaintea acestui verdict ar fi o greseala", declara Predoiu. Este vorba chiar de verdictul pe care Licu incearca sa-l evite prin deschiderea acestui proces, caz fara precedent pe rolul instantelor din Romania.Potrivit CV-ului, inainte de a ajunge in fruntea Parchetului General, Bogdan Licu a fost detasat la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si la CSM. In perioada 2006-2012, el a fost membru ales in CSM din partea procurorilor din parchetele de pe langa tribunal si a ocupat functia de vicepresedinte CSM in 2009.Potrivit unei analize Pressone , doar cinci ani a activat Licu, ca simplu procuror, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, iar mai apoi la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. De peste 18 ani este sef.Bogdan Licu a absolvit in 1995 cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Spiru Haret", Bucuresti. El si-a sustinut examenul de licenta in Drept la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca in februarie 1996, pentru ca universitatea pe care a urmat-o el nu era acreditata si nu avea dreptul de a organiza, la acea data, examene de licenta.Potrivit jurnalistei Emilia Sercan, Licu a obtinut nota 5 la examenul de licenta la Drept penal, materie fundamentala pentru un procuror - cu atat mai mult pentru un procuror aflat la varful ierarhiei in Ministerul Public.La examenul de Drept civil a obtinut nota 6, media probelor de la examenul scris de licenta fiind salvata - partial - de Dreptul muncii, la care a luat nota 10.La sustinerea proiectului de diploma a obtinut nota 9, media examenului de licenta fiind nota 8.Media generala de licenta obtinuta de Bogdan Licu, rezultata din adunarea mediei generale a anilor de studiu - 7,08 - si media examenului de licenta - 8,00 - este 7,54.Zece luni mai tarziu, la 1 decembrie 1996 - si in baza acestei diplome de absolvire - Bogdan Licu devenea procuror.Bogdan Licu a urmat primele doua clase liceale la Liceul de Filologie Istorie din Craiova, la profilul Chimie-Biologie, iar din clasa a XI-a s-a mutat la Liceul Sanitar din Bucuresti.A absolvit Liceul Sanitar din Bucuresti la profilul sanitar- laborant farmacie.Examenul de bacalaureat de la finalul clasei a XII-a l-a promovat cu media generala 7,00. El a obtinut nota 5 la Limba romana, 6 la Chimie, 8 la Biologie si 9 la proba practica, nota care i-a ridicat si media la examen.Mediile generale pentru cei patru ani de studiu din liceu au fost modeste: 7,66 in clasa a IX-a (profilul chimie- biologie), 7,25 in clasa a X-a (profilul chimie- biologie), 5,62 in clasa a XI - a (profilul sanitar) si 6,35 in clasa a XII-a (profilul sanitar).