Din cauza procurorului general Licu, Parchetul General e bun de plata. Despagubiri pentru familia Sorinei Sacarin

instanta obliga PICCJ sa plateasca 2.500 de lei cheltuieli de judecata familiei Sacarin

Mai mult decat atat,. De mentionat ca procurorul general Bogdan Licu a introdus apelul la trei zile dupa ce Sorina parasise tara impreuna cu parintii ei, era deja in SUA, deci, in mod evident, solicitarea ordonantei ramasese fara obiect. In plus, cererea lui Bogdan Licu a fost initial gresit trimisa unei instantei necompetente.Aceasta este ultima dintr-un lung sir de infrangeri inregistrate de Bogdan Licu in incercarea de a o impiedica pe Sorina Sacarin sa paraseasca tara impreuna cu parintii sai legali. Tot procurorul general a cerut Curtii de Apel Craiova si revizuirea adoptiei, solicitare respinsa cu o motivare usturatoare. , a aratat Curtea de Apel Craiova.Sorina Sacarin a fost adoptata de familia Sacarin din SUA, insa familia asistentei maternale a refuzat sa dea copilul parintilor sau legali, fiind necesara o interventie a procurorului care a luat copilul din casa asistentei maternale si l-a predat parintilor.Interventia a fost controvesata si a generat un val de actiuni impotriva procuroarei Maria Piturca, anchetata de SS si Inspectia Judiciara, dar si actiuni ale procurorului general impotriva adoptiei si a familiei adoptatoare.Chiar daca instanta nu a incuviintat blocarea in Romania, Sorina Sacarin a fost de facto oprita in tara prin retinerea pasaportului de catre procurorul SS Mihaiela Iorga Moraru, fara ca parintilor sa le fie comunicat motivul si temeiul legal al masurii si fara ca ei sa o poata ataca in instanta.La plecarea din tara, familia Sacarin a fost tinuta pe aeroport pentru un control care a durat zeci de minute, astfel incat au pierdut avionul. Parchetul General si Politia de Frontiera neaga ca ar fi fost emisa vreo decizie care sa justifice acest exces.In pofida eforturilor procurorului general, Sorina Sacarin a ajuns in SUA unde duce o viata foarte buna in familia, alaturi de parinti si cei doi frati. A inceput scoala, studiaza pianul si face antrenamente de gimnastica.