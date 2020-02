Dosarul Revolutiei: Inalta Curte desfiinteaza motivele pentru care Bogdan Licu a incercat sa redeschida ancheta in cazul lui Petre Roman

Decizia

Demersul lui Licu

Critica la foc automat

"A ignorat starea de fapt"

Despre evenimentele de la TVR

Cazul lui Petre Roman

Simulacrul de proces din cazul Ceausescu

Magistratii motiveaza ca Licu, atunci cand a cerut redeschiderea anhetei, a ajuns sa conteste chiar "esenta acuzatiilor" din dosarul Revolutiei, acuzatii ce pot fi cenzurate doar de judecatorul care solutioneaza acest caz.In cazul altor alegatii facute de Licu, Inalta Curte precizeaza ca se forteaza schimbarea starii de fapt si a incadrarii juridice stabilite prin rechizitoiul verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei, in timp ce cauza se afla deja in fata unui alt judecator.Instanta a respins pe 28 noiembrie aceasta cerere. Atunci, judecatorul Horia Selaru a mentinut solutiile de clasare primite de Roman si Brates, care fusesera cercetati pentru infractiuni contra umanitatii.Solutia de clasare fusese data de procurorul militar Catalin Ranco Pitu, cand a finalizat rechizitoriul prin care i-a trimis in judecata, in aprilie 2019, pe fostul presedinte Ion Iliescu, pe fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu si pe generalul (retragere) Iosif Rus, fost sef al Aviatiei Militare, judecati pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii.Unicul candidat pentru functia de prim-adjunct al procurorului general al Romaniei, Bogdan Licu, a contestat decizia de clasare pe 21 octombrie. Dupa cum am aratat, cererea a fost respinsa. Motivarea Inaltei Curti a fost publicata in aceasta saptamana.Potrivit instantei, atunci cand a cerut redeschiderea anchetei in dosarul Revolutiei, Bogdan Licu a ajuns practic sa conteste rechizitoriul din dosarul Revolutiei, care se afla pe masa unui judecator de Camera Preliminara. Astfel, el a ajuns sa interfereze cu o cauza aflata pe masa unui judecator."Formularea de catre procurorul general a unor critici cu privire la cauza aflata in fata unui alt judecator ca urmare a investirii cu rechizitoriu si critica rechizitoriului in ansamblul sau nu este posibila intr-o procedura cum este cea pendinte, intrucat sunt formulate de catre unjudiciar care nu este parte a procedurii din camera preliminara investita cu rechizitoriul si care, fie si procurorul general,," explica Inalta Curte.Judecatorul Horia Selaru arata mai multe erori facute de Licu. Intreaga motivare are 102 pagini. Iata cateva:- Sustinerile procurorului general potrivit carora,- Afirmatia potrivit careia- In egala masura, sustinerea procurorul general potrivit careia- In egala masura, afirmatiile potrivit caroraJudecatorul Horia Selaru mai arata ca Licu a ignorat starea de fapt retinuta in rechizitoriu cand a ajuns sa sustina "teoria" referitoare la declansarea unui asa-zis conflict militar la granita cu Romania, al carei scop final ar fi fost revendicarea Transilvaniei."Sustinerea unei alte abordari a analizei materialului probator si critica acuzatiilor formulate prin rechizitoiru atribuie argumentelor procurorului general, sub acest aspect, un caracter nelegal al demersului judiciar", motiveaza Selaru.Judecatorul critica si declaratiile lui Licu facute in cazul evenimentelor din TVR din decembrie 1989.", motiveaza Horia Selaru.Potrivit Inaltei Curti, Momul in care, in cauza pendinte, procurorul general a inteles sa abordeze exercitarea unei prerogative legale, prin criticile formulate asupra starii de fapt si a incadrarilor juridice retinute in rechizitoriul verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei, intr-o cauza aflata deja in fata unui alt judecator,"Criticile formulate de catre procurorul general cu privire la incadrarea juridica avuta in vedere de catre titularul actiunii penale, in raport de care suspectii si inculpatii si-au formulat apararile, iar in cadrul procedurii de Camera preliminara pot formula cereri si exceptii ca urmare a emiterii rechizitoriului sunt nelegale.Invocarea de procurorul general a unei analizei juridice a incadrarii juridice ce poate fi data faptelor si cuprinsa in ordonanta anterioara de infirmare ce a condus la redeschiderea urmaririi penale, care apoi s-a finalizat cu emiterea rechizitoriului, nu poate fi avuta in vedere, cu atat mai mult cu cat, inca din anul 1993, Ministerul Public, prin intermediul procurorului general, pe calea recursului extraordinar a criticat incadrarea juridica a faptelor in genocid (), chestiunea fiind transata definitiv de catre instantele de judecata, cum de altfel se explica si in cuprinsulrechizitoriului".Inalta Curte arata ca solutia de redeschidere a anchtei in cazul lui Petre Roman, referitor la infractiunile contra umanitatii este netemeinica.Se constata ca nicio proba administrata in cursul urmaririi penale nu evoca participarea cu rol determinant in luarea deciziilor la evenimentele din acea perioada a intimatului Roman Petre. Fara a minimaliza participarea si rolul acestuia la evenimentele din cadrul revolutiei si apartenenta sa la gruparea formata in jurul lui Ion Iliescu, instanta constata ca intimatul Petre Roman nu a fost un veritabil factor coagulant si de decizie apt a retine savarsirea infractiunilor contra umanitatii", motiveaza Inalta Curte.Din analiza actelor dosarului, judecatorul precizeaza nu rezulta implicarea cu rol determinant a lui Petre Roman in decizii politico-militare apte sa conduca la tragerea raspunderii penale sub aspectul infractiunii contra umanitatii."De asemenea, faptul ca intimatul Petre Roman a fost de acord cu executia sotilor Ceausescu in urma unui simulacru de proces nu poate conduce la concluzia ca a fost un factor de decizie ce ar putea atrage raspunderea penala pentru infractiuni contra umanitatii.Procesul simulat si executarea sotilor Ceausescu nu a fost initiata de intimatul Petre Roman, insa a fost acceptata in conditiile si circumstantele acelor evenimente, iar conduita acestuia a fost devoalata prin cercetarile efectuate ulterior redeschiderii urmaririi penale.."