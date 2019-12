Inspectia Judiciara claseaza plangerea in cazul procurorului Licu. Cine raspunde pentru tentativele de a bloca plecarea micutei Sorina din tara?

Ridiculizat de judecatori

Licu a incurajat prin demersurile sale nerespectarea hotararilor judecatoresti si a efectuat o imixtiune nepermisa in activitatea judecatorilor Curtii de Apel Craiova, deoarece a redeschis un dosar civil, solutionat definitiv de catre magistrati ai acestei instante, acuza familia Sacarin, in plangerea depusa la Inspectia Judiciara, pe 10 iulie 2019.Clasarea a fost data de Gina Magirescu, sefa Directiei de inspectie pentru procurori (DIP) din cadrul Inspectiei Judiciare, unul dintre oamenii de incredere ai sefului acestei institutii, Lucian Netejoru, explica surse din magistratura pentruFamilia Sacarin a facut plangere impotriva lui Bogdan Licu dupa ce acesta a deschis trei procese in care incerca sa blocheze iesirea micutei Sorina din tara si sa forteze printr-o cale extraordinara de atac sentinta definitiva de adoptie.In plus,desi exista o ancheta in curs de desfasurare, cu privire la care acesta nu avea nicio informatie oficiala, ci cunostea subiectul exclusiv din mass-media.Concret, Bogdan Licu a deschis o ordonanta presidentiala, o suspendare a executarii adoptiei si un proces de revizuire. Toate cele trei procese intentate de Bogdan Licu au fost respinse pe rand, iar Parchetul General a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata.In motivarea respingerii revizuirii, judecatorii au aratat ca Bogdan Licu a incercat o rejudecare a cazului si au ridiculizat demersul procurorului general interimar al Romaniei."Avand in vedere calitatea in care actioneaza revizuentul (),, dar nicio confuzie asupra naturii revizuirii de cale extraordinara de atac, nedevolutiva, limitata strict la conditiile de admisibiltate expres prevazute de lege," motivau magistratii.In concret, familia Sacarin se plangea Inspectiei Judiciare ca, prin actiunile sale, Licu ar fi periclitat viitorului Sorinei, cat si pe al celor doi copii biologici. Iar asta din mai multe motive.In primul rand, a fost amplificat scandalul mediatic. In al doilea rand, daca s-ar fi admis cererea de revizuire formulata de procuror, ar fi condus la revenirea Sorinei in orfelinat si incadrarea acesteia in categoria copiilor neadoptabili, varsta inaintata a acesteia si etnia ar fi facut aproape imposibila declansarea unei noi proceduri de adoptie.Faptul ca Licu a prelungit pe termen nelimitat procedurile in acest caz, care erau solutionate definitiv, ar fi dus la posibilitatea ca sotii Sacarin sa-si piarda locurile de munca, din cauza absentei prelungite de la locul de munca, iar astfel ar fi fost lipsiti de mijloacele de a-si intretine familia.," se arata in plangere.Sotii Sacarin au mai sustinut ca Licu si-a exercitat functia cu rea-credinta, ar fi incurajat prin demersurile sale nerespectarea hotararilor judecatoresti si ar fi efectuat o imixtiune nepermisa in activitatea judecatorilor Curtii de Apel Craiova, deoarece a redeschis un dosar civil solutionat definitiv de catre magistrati ai acestei instante."Toate faptele enumerate mai sus (formularea cererilor inadmisibile, catre instante necompetente, revizuirea adoptiei, desi o eventuala admitere ar face ca Sorina sa revina in orfelinat, prelungirea si amplificarea scandalului mediatic etc) ne conduc la concluzia ca," concluzioneaza familia Sacarin.Dupa cum am aratat, pe 8 octombrie, inspectorul Gina Magirescu claseaza plangerea familiei Sacarin impotriva lui Bogdan Licu.Motivarea deciziei are 9 pagini, iar cea mai mare parte contine prevederile legale in materia abaterilor disciplinare si prezentarea intregului caz.Concluzia: actiunile demarate de Bogdan Licu in instanta s-au facut intr-un cadru legal si acestea constituie o garantie suplimentara in cadrul controlului jurisdictional."Conchidem ca actiunile civile promovate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu pot imbraca forma unei conduite neconforme, in conditiile existentei unor norme corespondent ce atesta acest drept, acestea nefiind de natura a afecta disponibilitatea partilor cu privire la decursul procesului civil.Promovarea acestor actiuni civile, intr-un cadru legal, constituie o garantie suplimentara in cadrul controlului jurisdictional si nu reprezinta o manifestare care sa aduca atingere onoarei sau probitatii ori prestigiului justitiei."Gina Magirescu sustine ca Bogdan Licu nu a dat dovada de rea-credinta atunci cand a facut cererile de revizuire sau ordonanta presidentiala."Se impune si sublinierea aspectului caModul de interpretare si aplicare a normelor de drept material ori procesual in procesul interpretarii si aplicarii legii nu poate fi considerata o abatere de la indatoririle de serviciu sau o fapta care afecteaza prestigiul justitiei, iar cenzurarea in cadrul contenciosului disciplinar a functiei de magistrat nu e posibila," motiveaza Gina Magirescu.