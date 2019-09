Judecatorii resping cererea procurorului general Licu de renuntare la titlul de doctor: Posibilul plagiat, verificat de CNATDCU

Ziare.

Este un proces inedit, prin care Bogdan Licu incearca sa evite un eventual verdict oficial de plagiat, care ar duce automat la retragerea titlului stiintific.De altfel, in timpul procesului, Licu a incercat fara succes sa blocheze verificarile facute in cazul lucrarii sale de doctorat.Instanta a admis si exceptia tardivitatii actiunii cu privire la cererea de renuntare la titlul stiintific de doctor, care a fost formulata Bogdan Licu pe 3 martie 2016. Procurorul general al Romaniei a deschis procesul dupa aproape 2 ani de la acest moment.Minuta instantei, Aici gasiti minuta instantei Un reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale (MEN) a solicitat sapatamana trecuta Curtii de Apel Bucuresti sa respinga cererea lui Bogdan Licu."Solicitam respingerea actiuniii. La acest moment, comisia din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a blocat cercetarea de plagiat si asteapta pronuntarea in acest dosar", a explicat instantei reprezentantul MEN.Acesta a mai precizat ca la fiecare sedinta a CNATDCU, presedintele Consiliului cere detalii despre cazurile aflate pe rolul instantelor.