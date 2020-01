Licu da explicatii surprinzatoare dupa ce a blocat plecarea Sorinei: Daca s-a intamplat ceva bun e ca micuta a mai stat 30 de zile in Romania!

Explicatiile lui Licu

Exclusiv

Paralela cu Dosarul Revolutiei

"A nu face nimic inseamna neimplicare"

"Daca s-a intamplat un lucru bun..."

Ziare.

com

Bogdan Licu a deschis in vara anului 2019 trei procese pe rolul instantelor din Romania, prin care a incercat sa revizuiasca decizia definitiva de adoptie a micutei Sorina si sa blocheze iesirea acesteia din tara, fara niciun temei legal si nicio fundamentare.De altfel, judecatorii au respins, pe rand, solicitarile acestuia si au criticat dur demersurile facute in instanta.Unul dintre membrii comisiei care intervieveaza candidatii pentru functiile de conducere din marile parchete l-a intrebat pe Bogdan Licu de ce a facut aceste demersuri in instanta, toate respinse.El a comparat acest caz cu redeschiderea dosarului Revolutiei si si-a completat afirmatiile cu pilde: "in functia de procuror, ca sa faci bine trebuie sa muncesti, ca sa faci rau uneori este suficient sa nu faci nimic."Bogdan Licu spune ca-si asuma tot ce s-a intamplat in cazul micutei Sorina din tara, dar ca el a urmarit interesul legitim al minorului.," spune Licu.Bogdan Licu a comparat cazul Sorinei cu cel al Revolutiei si precizeaza ca nu putea sta pasiv. Inregistrarea declaratiilor din cazul Sorinei incepe de la minutul 01.22.00 din videoclip."A fost un caz cu totul si cu totul deoseobit. Si, pentru ca tot vorbeam, intr-o forma sau alta despre asumare, eu mi-am asumat sa ma implic in acel caz, dupa cum mi-am asumat sa redeschid Dosarul Revolutiei.Fac o paralela, si in Dosarul Revolutiei, si in acest caz, procurorul general putea sa nu intervina.In primul caz, cel al Revolutiei, dosarul era la instanta, seful Sectiei Parchetelor Militare respinsese cele 267 de plangeri impotriva solutiei (). Dosarul ajunsese la Curtea Suprema, urma sa se pronunte un judecator. Deci puteam sa stau pasiv," explica Bogdan Licu.Bogdan Licu arata comisiei care intervieveaza de ce a incercat desfiintarea sentintei definitive."In cazul micutei Sorina, la fel. Puteam sa spun simplu - este o sentinta judecatoareasca definitiva, da, poate procurorul n-a intervenit cum trebuia sa intervina, dar nu este treaba procurorului general. Se sesizeaza Inspectia Judiciara, da. Ulterior, s-a constituit si un dosar penal de catre Sectia pentru Investigarea a Infractiunilor din Justitie.Puteam sa stau linistit, sa nu ma implic. Dar nu am ales sa fac acest lucru. Pentru ca un procuror general, si in general un procuror, nu trebuie sa fie spectator.In primele luni de activitate la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, langa biroul meu isi avea biroul un domn procuror care a decedat intre timp, Raul Petrescu. A fost un exceptional profesor de Drept si un mare procuror. Dansul mi-a dat niste sfaturi de viata in cele 3-4 luni petrecute langa biroul dansului. Unul din lucrurile pe care mi le-a spus, si pe care le spun la randul meu colegilor, a fost in felul urmator:," rememoreaza Bogdan Licu.," conchide Licu.