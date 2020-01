Licu neaga plagiatul: Am realizat o teza cu unele erori, dar de aici pana la a sustine ca am facut un furt e cale lunga si nu pot admite asa ceva

Despre acuzatiile de plagiat

Apararea procurorului

"A fost un denunt care nu ma privea"

De ce a formulat cererea de retragere a titlului de doctor

"Da, recunosc, am realizat o teza cu unele erori, dar de aici pana la a sustine ca am realizat un furt este o cale lunga si nu pot admite asa ceva. Nu pot admite ca eu sa fiu un tap ispasitor pentru niste comportamente inradacinate in viata academica din Romania, inainte de Legea 1. (Salut eforturile celor care vor sa recredibilizeze cu adevarat doctoratele din Romania. Prin recunoasterea franca pe care am facut-o, sper ca am contribuit si eu la aceasta recredibilizare. Cam atata despre trecut, acum vreau sa discutam despre viitor", a adaugat Licu.Afirmatiile au fost facute in fata comisiei de interviu conduse de ministrul Catalin Predoiu.Licu a facut o lunga prezentare a carierei sale si a aratat "cu sinceritate" ca nu a fost "nici cel mai bun procuror si nici cel mai bun sef de la inceputul carierei sale, dar cu siguranta a evoluat in timp si ca impact al activitatii". Licu a spus ca este implicat profesional si emotional in munca sa."Cred ca si aceasta crestere trebuie avuta in vedere si poate ca in acest context multi s-ar fi asteptat sa candidez pentru functia de procuror general. Mi-am pus si eu aceasta problema. Dar decizia pe care o vedeti astazi pusa in aplicare este si pentru faptul ca nu am vrut sa afectez nici macar conjunctural imaginea institutiei pe care o conduc, dar nici imaginea factorilor de decizie in procesul numirii de procuror general", a explicat Bogdan Licu.El a aratat ca in acest moment se considera la "apogeul" profesional si ca acuzatia de plagiat este singulara si nu are legatura cu activitatea sa profesionala."Este vorba despre desigur asa-zisul plagiat al tezei mele de doctorat. (...) Am considerat inca de la inceput lucrarea de doctorat doar o modalitate de finalizare a unor cursuri de formare continua intr-un domeniu adiacent celui profesional. Ca dovada, domnule ministru, nu am solicitat niciodata si nu am obtinut vreun grad didactic in invatamantul superior, nu am utilizat niciodata acronimul "dr." de la doctor, in vreun inscris oficial.Singura mentiune despre obtinerea acestui titlu regasindu-se in CV-ul meu. Nu am intentionat nici ca prin obtinerea titlului sa beneficiez de vreun avantaj material. In momentul obtinerii titlului universitar, sporul de doctorat se acorda numai persoanelor care isi sustineau teza de doctorat in domeniul in care isi desfasurau activitatea. Nu este cazul meu.Cu alte cuvinte, atat pe parcursul celor trei ani, cat am urmat cursurile Scolii Doctorale, cat si in momentul in care am sustinut teza de dectorat, cunosteam faptul ca nu voi beneficia de acest spor material. Ca urmare a unor modificari legislative intervenite ulterior si independent de vointa mea, am beneficiat de acordarea acestui spor pentru o perioada foarte scurta de timp si numai pana la intrarea in vigoare a Legii 153/2017", spune Licu.El a precizat ca nu a fost niciodata suspect sau inculpat in vreun dosar care ar avea ca obiect obtinerea titlului de doctor, asa cum "o parte a presei incearca a acredita ideea"."Dosarul penal la care se face referire a avut obiect un denunt pentru savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, fals in declaratii, instigare la plagiat si plagiat. Acest denunt nu ma privea, autorul denuntului precizand foarte clar acest lucru in momentul audierii sale de catre procuror.In aceasta cauza nu a fost data o solutie cu privire la persoana mea, ci a fost data o solutie de clasare cu privire la fapta, retinandu-se ca fapta de plagiat nu este prevazuta de legea penala, iar nu ca urmare a intervenirii prescriptiei, asa cum s-a vehiculat in spatiul public.Unele din sustinerile presei, de altfel, sunt absurde la o prima lectura... Se ignora in totalitate caracterul standardizat al limbajului juridic atunci cand se face referire la plagierea unor fragmente in care ma refer la elemente consitutive ale unei infractiuni", a mai spus Licu."Am formulat cererea de retragere a titlului de doctor dintr-un motiv foarte intemeiat.Salut eforturile celor care vor sa recredibilizeze cu adevarat doctoratele din Romania.Prin recunoasterea franca pe care am facut-o, sper ca am contribuit si eu la aceasta recredibilizare. Cam atata despre trecut, acum vreau sa discutam despre viitor", a adaugat Licu.