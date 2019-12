Licu se gandeste sa candideze la sefia Parchetului General. Spune ca unii procurori sunt demotivati si asteapta pensia

Ziare.

com

In 2019, institutia a fost condusa de Lia Savonea, care a luat mai multe decizii discutabile care i-au atras critici dure din partea asociatiilor de magistrati.Licu a fost intrebat de jurnalisti daca va candida pentru a ocupa plin functia de procuror general, avand in vedere ca luni Ministerul Justitiei a declansat concursul si a anuntat calendarul pentru procedura de selectie pentru procurorii ce vor fi propusi sa conduca Parchetul General, DNA si DIICOT.Licu a spus ca se gandeste serios sa se inscrie si el in competitia pentru functia de procuror general."Nu suntem astazi aici pentru depunerea unei candidaturi, suntem aici ca sa votam noua conducerea a CSM. Ma gandesc foarte serios la acest lucru (sa-mi depun candidatura, n.red.), dar inca nu am luat o decizie", a declarat Licu, precizand ca el considera ca procurorii trebuie sa devina mai activi, sa se sesizeze si din oficiu si nu doar sa astepte sa fie sesizati.Intrebat de ce crede ca s-a ajuns in aceasta situatie si daca el considera ca procurorii sunt timorati, Licu a spus ca ceea ce s-a intamplat in ultimii ani poate explica situatia actuala."Nu stiu daca neaparat timorare, dar o demotivare in ultimii ani de zile, cu toate atacurile asupra noastra. (...) Depinde de fiecare procuror in parte cat e de calit in aceasta lupta, de la caz la caz. Dar unii s-au simtit demotivati si au fost intr-o asteptare... nu stiu ce asteapta", a mai spus Licu.Cand o jurnalista i-a replicat ca poate ca asteapta pensia, Licu a raspuns afirmativ: "Da, chiar asteapta pensia".