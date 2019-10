Lovitura pentru Licu: Lucrarea de doctorat ii va fi verificata de plagiat. Inalta Curte i-a respins cererea de suspendare

Primul proces, respins

Ziare.

com

Asta dupa ce Inalta Curte a respins definitiv o cerere de suspendare a acestor verificari depusa de Bogdan Licu. O decizie similara daduse, in acest caz, si Curtea de Apel Bucuresti.," este decizia Inaltei Curti.Cererea de suspendare a acestor verificari fusese facuta de Bogdan Licu in dosarul in care a cerut retragerea titlului de doctor.," explica Bogdan Licu.Prejudiciul material, in acest caz, era diferenta dintre indemnizatia pentru un procuror cu functie de executie si unul cu functie de conducere in cadrul Parchetului General.Trebuie spus ca judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au respins, pe 18 septemebrie, ca neintemeiata cererea procurorului Licu de a lua act de faptul ca a renuntat benevol la titlul stiintific de doctor si de obligare a MEN sa-i emita un ordin de revocare a acestuia.Decizia poate fi contestata la Inalta Curte.Aceasta cerere pare ca ar fi o manevra juridica prin care inaltul magistrat incearca sa evite un eventual verdict oficial de plagiat, care ar duce automat la retragerea titlului stiintific.