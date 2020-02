O grupare civica cere CSM sa-l avizeze negativ pe Licu, propus pentru functia de prim-adjunct al procurorului general - Iata motivele

Care sunt motivele

Ziare.

com

Solicitarea a fost facuta in contextul in care propunerile ministrului Justitiei, Catalin Predoiu , pentru numirea mai multor sefi in marile parchete, au fost inainte Sectiei pentru procurori din CSM . Avizul acestui organism este unul consultativ, ultimul cuvant in procedura de numire il are presedintele Romaniei."Societatea are mari asteptari din partea Consiliului Superior al Magistraturii, in calitatea sa de garant al independentei Justitiei, dar si de promotor al integritatii si profesionalismului in derularea actului de justitie ," explica grupul civic demersul facut intr-o postare pe Facebook Reset Iasi a explicat membrilor CSM care sunt motivele pentru avizarea negativa a lui Bogdan Licu: scandalul legat de acuzatiile de plagiat in cazul lucrarii de doctorat, notele din liceu din facultate, cazurile Sorinei, fata adoptata din Baia de Arama si cazulc rimelor de la Caracal."- Bogdan Licu este implicat intr-un caz de#plagiatprivind lucrarea sa de doctorat, a carui ancheta a blocat-o prin diferite tertipuri, iar dupa aparitia scandalului a cerut retragerea titlului de doctor si a recunoscut ca nu a fost. De asemenea, dl Licu este acuzat ca a plagiat un articol publicat intr-o carte si a plagiat si in proiectul managerial cu care a candidat la functia de prim-adjunct al Procurorului General in 2013, conform investigatiilor jurnalistei Emilia Sercan.- Daca nu era de ajuns, sau poate in stransa legatura cu cele de mai sus, dlui Licu pare sa nu-i fi placut prea mult scoala:, dupa o indelunga controversa cu autoritatile romane, dl Licu a intervenit ca fata sa nu plece din Romania, insa instanta i-a respins solicitarea., a relevat grave lacune si semne de intrebare atat in ceea ce priveste desfasurarea anchetei, cat si modul de comunicare."