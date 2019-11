Parchetul General preia ancheta in cazul uciderii padurarului Liviu Pop

Ziare.

"Cauza a fost inregistrata initial pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalului Maramures, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusa inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de, prev. de art. 257 alin.1 Cod penal rap. la infractiunea deprevazuta de art. 188 alin.1 Cod penal, si, prev. de art. 343 alin. 1 Cod penal" anunta Parchetul General, intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, motivul preluarii anchetei are in vedere petitia initiata de comunitatea Declic, semnata de peste 30.000 de persoane, precum si necesitatea administrarii cu celeritate a mijloacelor de proba.Asta, precizeaza procurorii, "Romsilva anunta pe 17 octombrie ca padurarul Liviu Pop din Maramures a fost impuscat, in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori, iar trupul sau, care a fost aruncat intr-o rapa, prezenta numeroase urme de agresiune fizica."Liviu Pop, padurar in cadrul Directiei Silvice Maramures, a fost ucis miercuri seara intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Strambu Baiut, in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori. Din primele informatii, padurarul Liviu Pop a fost impuscat mortal, iar corpul acestuia, abandonat intr-o vale, prezinta numeroase urme de agresiune fizica", anunta Romsilva, intr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca Liviu Pop avea 30 de ani, era angajat al Directiei Silvice Maramures de sapte ani, era casatorit si avea trei copii.