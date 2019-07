Parchetul General: Procurorii nu le-au interzis politistilor sa intre in casa lui Gheorghe Dinca

Neregulile

"In raport de constatarile din teren, de comun acord, procurorii si lucratorii de politie au apreciat ca nu este oportuna patrunderea in domiciliu inainte de ora 06:00, intrucat exista riscul compromiterii probelor in situatia in care autorul nu se afla acolo", arata Parchetul General, intr-un comunicat de presa remis martiNeregulile descoperite de Serviciul de Indrumare si Control, in urma verificarilor facute la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal:- S-au constatat nerespectari ale dispozitiilor procedurale in activitatea de inregistrare a cauzei ce a format obiectul dosarului nr. 1883/P/2019 al Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, precum si un management defectuos al cauzei.- S-au constatat sincope in comunicarea dintre organele de politie si procurori, constand in aceea ca dosarul a fost inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal dupa aproximativ 5 ore de la sesizarea serviciului 112, ceea ce a condus la solicitarea si dispunerea masurilor necesare in vederea localizarii si identificarii autorului cu intarziere."In completare se va dispune efectuarea unui control de catre Serviciul de Indrumare si Control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, cu privire la respectarea normelor procedurale privind primirea/inregistrarea lucrarilor, repartizarea dosarelor si continuitatea in lucrarile repartizate, ritmicitatea efectuarii actelor de urmarire penala", precizeaza sursa citata.Raportul intocmit a fost trimis si Inspectiei Judiciare pentru a fi avut in vedere in cauza in care efectueaza cercetari.Totodata, in temeiul articolului 69 alin. 1 si 2 din Legea nr. 303/2004 privind organizarea judiciara, un exemplar al raportului a fost comunicat ministrului Justitiei.