Procurorul general a dispus un control la Parchetul din Caracal: Sunt vizate toate cazurile de viol si lipsire de libertate

Controlul, care va fi efectuat de catre procurori din cadrul Serviciului de Indrumare si Control, se va desfasura incepand cu data de 1 august 2019, anunta Parchetul General.Printre obiective se numara si verificarea stadiului cercetarilor si a modalitatii de exercitare a supravegherii in cauzele aflate in lucru la procuror si la organele de cercetare penala, avand ca obiect infractiuni de lipsire de libertate in mod ilegal si viol, precum si a cauzelor avand acest obiect solutionate in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 iulie 2019."De asemenea, vor fi verificate cauzele mai vechi de 1 an de la prima sesizare aflate in lucru la procuror si la organele de cercetare penala", arata comunicatul de presa.Demersul lui Licu vine ca urmare a solicitarii adresata de ministrul Justitiei la data de 26 iulie 2019, de a dispune efectuarea de verificari imediate pentru a se stabili modul de derulare a anchetei in cazul criminalului din judetul Olt, a rezultatului controlului efectuat de catre Serviciul de Indrumare si Control din Parchetul General la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal si DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova avand ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate in mass-media la data de 26.07.2019, referitoare la disparitia elevei Alexandra Mihaela Macesanu, urmata de uciderea acesteia si avand in vedere celeritatea solicitata de ministrul Justitiei pentru punerea in aplicare a propunerilor rezultate.In acelasi timp, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute, joi, suspendarea din functie a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal.