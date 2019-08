Procurorul general a dispus verificari la Parchetul din Caracal. Si Inspectia Judiciara a trimis o echipa de control

Ce se verifica

Controlul Parchetului General

Si Inspectia Judiciara efectueaza incepand de astazi un control tematic la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal,Perioada controlului: 1 - 9 august, potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare, transmis joi- Modul de inregistrare, repartizare, precum si prioritizarea solutionarii dosarelor si lucrarilor;- Modul de respectare de catre procurori a dispozitiilor legale vizand verificarea competentei de efectuare sau supraveghere a urmaririi penale si respectiv, declinarea de competenta;- Modul de respectare de catre procurori a dispozitiilor legale in exercitarea atributiei de a conduce si supraveghea activitatea organelor de cercetare penala in solutionarea dosarelor penale inregistrate, precum si a oricaror alte situatii vizand managementul cauzei;- Modul de respectare de catre procurori a dispozitiilor legale in solutionarea plangerilor vizand tergiversarea solutionarii dosarelor.In acelasi timp, controlul anuntat de Prchetul General va fi efectuat de catre procurori din cadrul Serviciului de Indrumare si Control.Printre obiective se numara si verificarea stadiului cercetarilor si a modalitatii de exercitare a supravegherii in cauzele aflate in lucru la procuror si la organele de cercetare penala, avand ca obiect"De asemenea, vor fi verificate cauzele mai vechi de 1 an de la prima sesizare aflate in lucru la procuror si la organele de cercetare penala", arata comunicatul de presa.Demersul lui Licu vine ca urmare a solicitarii adresata de ministrul Justitiei la data de 26 iulie 2019, de a dispune efectuarea de verificari imediate pentru a se stabili modul de derulare a anchetei in cazul criminalului din judetul Olt, a rezultatului controlului efectuat de catre Serviciul de Indrumare si Control din Parchetul General la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal si DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova avand ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate in mass-media la data de 26.07.2019, referitoare la disparitia elevei Alexandra Mihaela Macesanu, urmata de uciderea acesteia si avand in vedere celeritatea solicitata de ministrul Justitiei pentru punerea in aplicare a propunerilor rezultate.In acelasi timp, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, suspendarea din functie a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal.