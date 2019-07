Procurorul general Licu anunta ca dosarul altei fete disparute ar putea fi reunit cu dosarul Alexandrei, ucise la Caracal

Ziare.

"Mai este un caz al unei fete disparute, fiind un dosar constituit la DIICOT, si, in momentul de fata, analizam acel dosar, precum si oportunitatea ca aceste doua cauze sa fie reunite", a declarat Bogdan Licu la Digi24.In legatura cu fata disparuta la Caracal, procurorul general a explicat ca autoritatile puteau interveni la locuinta barbatului suspectat de crima fara a avea o autorizatie de la un judecator."Am dispus un control cu privire la ceea ce s-a intamplat in acest caz, respectiv modul cum a fost manageriat acest dosar. A trecut o perioada lunga de timp din momentul in care a fost identificata locatia in care se afla asasinul pana in momentul in care s-a efectuat perchezitia. Constitutia Romaniei permite ca atunci cand viata unei persoane este pusa in pericol sa se poata interveni de catre organele statului fara autorizatia judecatorului (...) . Din punctul meu de vedere, a trecut o perioada foarte lunga de timp din momentul in care a fost identificata locatia si momentul cand a fost efectuata perchezitia. Este posibil ca in aceasta perioada fata sa fi fost in viata (...) . Este un lucru foarte grav ce s-a intamplat", a spus Licu.Vineri dimineata, politistii au efectuat o perchezitie la domiciliul unui barbat din orasul Caracal, intr-un caz de disparitie a unei fete de 15 ani.Miercuri, minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, ocazie cu care a spus ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla."Pe timpul discutiei cu dispecerul de la Politie, apelanta nu a reusit sa furnizeze date privind adresa/locatia in care se afla, dar a furnizat o adresa de pe o carte de vizita pe care o gasise in locatia in care se afla. Apelanta a mentionat ca nu stie daca adresa de pe cartea de vizita este cea in care se afla la momentul apelului", arata Serviciul de Telecomunicatii Speciale.La locuinta barbatului, mecanic auto de profesie, au gasite ramasite care par a fi de natura umana. Astfel, intr-un butoi au fost identificate oseminte, dar si bijuterii ce par a fi ale fetei disparute pe data de 24 iulie.De asemenea, politistii iau in calcul si varianta ca in acel butoi sa existe si ramasitele unei alte fete, disparuta in urma cu doua luni in zona respectiva.Barbatul este suspectat ca ar fi luat in masina, la ocazie, tinere din comunele invecinate orasului Caracal, apoi le ducea acasa. Casa barbatului este imprejmuita cu ziduri din caramida si ciment si in gradina ar avea sapate gropi umplute cu apa. In ultimul apel telefonic, fata de 15 ani ar fi spus ca e intr-o curte cu multi caini.Alex