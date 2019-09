Procurorul general spune ca criminalul olandez se poate sa fi actionat in mai multe judete. Se cauta complici

Suspiciunile

Ancheta insa ramane deschisa fiind cercetate toate pistele, inclusiv ce a facut in celelalte dati cand a mai venit in Romania sau daca acesta are complici. Dosarul a ajuns in noaptea trecuta la Parchetul General, in jurul orei 4:00."Nu avem dovada oficiala ca acest barbat s-a sinucis, avem informatii de la colegii din Olanda. In momentul in care vom avea o confirmare oficiala ca acest individ s-a sinucis, in ceea ce priveste segmentul de activitate infractionala de la Dambovita, se va dispune clasarea cauzei prin moartea faptuitorului.", a spus Bogdan Licu.IGPR a precizat oficial, luni, ca olandezul banuit ca ar fi omorat-o pe Adriana, fetita de 11 ani din Dambovita, s-a sinucis, insa nu sunt cunoscute motivele care l-au facut pe barbat sa recurga la acest gest. Johannes Visscher a ajuns in Romania miercuri si a plecat sambata, el petrecand in tara noastra 3 zile.Licu a explicat ca inca de sambata a fost in contact direct cu seful Politiei Romane. Initial, la fata locului au fost trimisi procurori de la parchetele locale, ulterior, dupa gasirea cadavrului, acolo s-a deplasat magistratul Romulus Varga, seful Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica (SUPC) din Parchetul General."Exista elemente, suspiciuni, ca activitatea acestuia (.) s-a derulat pe raza mai multor judete. In acest moment nu stiu, trebuie sa verificam toate pistele.," adauga Bogdan Licu.Potrivit acestuia, Johannes Visscher a fost in multe locuri din tara, dar nu stie de ce s-a dus la Gura Sutii.," mai spune Licu.Potrivit acestuia, anchetatorii se axeaza pe identificarea traseului pe care Johannes Visscher l-a avut in Romania: "."El a reamintit ca dupa cazul de la Caracal a fost demarat cel mai amplu control in parchete, privind dosarele de disparitie a copiilor din ultimii 10 ani.Licu a facut precizari si cu privire la discutia telefonica dintre politist si olandezul Johannes Visscher, in contextul in care omul legii voia sa verifice mai multe aspecte."In momentul in care a avut loc acea convorbire telefonica, cercul de suspecti se extinsese foarte mult. Politistii voiau sa elicideze aceste aspecte. In momentul in care el a fost contactat, el era deja pe aeroportul din Amsterdam. Nu stiu cum s-a derulat acea convorbire, pentru ca nu am efectuat-o eu," explica Licu.Procurorul general a explicat ca a emis un ordin european de ancheta, o colaboare intre statele UE."Nu s-a primit nicio alerta, faptul ca in Olanda era cercetat pentru infractiuni similare, agresiuni sexuale. In acest moment, nu avem un astfel de program. In acest caz nu am fost alertati. Uneori, ni se comuncia, cand e vorba de cazuri grave: trafic de persoane sau trafic de droguri," declara Licu.Fosta logodnica a olandezului a declarat pentru presa din Olanda ca Johannes Visscher a fost condamnat pentru hartuire si agresiune a unor femei: "A fost internat intr-un stabiliment psihiatric dupa ce si-a ispasit pedeapsa."