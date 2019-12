Surse: Bogdan Licu le-a spus membrilor CSM ca nu vrea sa candideze pentru postul de procuror general

Sefii Parchetului General, delegati

Situatie similara la marile parchete

Ziare.

com

Anuntul acestuia a fost facut intr-o perioada in care inscrierile pentru functia de sef al Parchetului General sunt in plina desfasurare, potrivit ministrului Justitiei, Catalin Predoiu. Data limita este luni, 23 decembrie."Niciunul nu s-a inscris pana acum. Dar nu ma ingrijorez, pentru ca lumea asteapta sa vada ce s-a intamplat in ultima zi. (...) Nu s-a inscris nimeni, dar nu sunt ingrijorat, pentru ca aud colegi in CSM:", a declarat joi seara Catalin Predoiu, la Realitatea Plus.In urma discutiilor de joi seara, CSM a decis delegarea lui Licu in functia de procuror general al Romaniei pe o perioada de inca doua luni, incepand cu data de 27 decembrie 2019, pana la ocuparea functiei in conditiile legii.Magistratul ocupa in prezent functia de adjunct al procurorului general, iar mandatul sau expira pe 30 decembrie 2019. Pe aceasta functie este delegat procurorul Horatiu Radu, pe o perioada de 6 luni.Postul de prim adjunct al procurorului general este ocupat de Laura Oprean, iar mandatul acesteia expira tot pe 30 decembrie 2019. Sectia pentru procurori din CSM a prelungit cu sase luni delegarea pe aceasta pozitie.Situatia este similara si la marile parchete, DNA, DIICOT si Sectia Militara din Parchetul General, care sunt conduse de interimari.In sedinta de joi, Sectia pentru procurori din CSM a luat o decizie surpriza si a respins propunerile de prelungire a delegarilor pe functii de conducere ale sefelor DIICOT, Giorgiana Hosu si Oana Schmidt-Haineala.Hosu este, in prezent, adjunct DIICOT, dar a preluat ca interimar atributiile sefului Directiei dupa ce Felix Banila a demisionat din functie.Predoiu a explicat joi seara la Realitatea Plus ce s-a discutat in CSM."S-a discutat. Eu am exprimat punctul de vedere ca, in perioada aceasta, pana la numirea procurorilor-sefi la Parchetul General, adjunctii, sefii de sectie la DNA, DIICOT sa avem stabilitate in sistem si ca cei care detin deja aceste functii sa mai primeasca o delegare de doua luni de zile. E opinia mea, cred in ea, nu are legatura cu nicio persoana. (...)", a declarat Catalin Predoiu, la Realitatea Plus.Potrivit ministrului Justitiei, votul pe care l-a dat in CSM a fost pentru "stabilitate".", a mai spus Predoiu.