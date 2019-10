DNA cere 10 ani de inchisoare pentru Bogdan Olteanu: Vorbim de 1 milion de euro pentru numirea in functii

"Cerem 10 ani"

Avocatul a solicitat achitarea

Olteanu neaga acuzatiile

Acuzatiile DNA

Solicitarea a fost facuta in dosarul in care politicianul este acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu un milion de euro pentru a-l influenta pe Calin Popescu Tariceanu pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii, dar si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta.Bogdan Olteanu a sustinut, joi, in fata judecatorilor, ca este nevinovat si a solicitat achitarea sa. "," a spus fostul presedinte al Camerei Deputatilor.Cazul lui Olteanu este pe rolul Tribunalului Bucuresti din 18 octombrie 2016.Instanta a amanat pronuntarea in acest caz pe 17 octombrie.Procurorul DNA a explicat ca sunt destule probe care dovedesc vinovatia lui Bogdan Olteanu. Printre acestea - declaratiile lui Sorin Ovidiu Vantu, ale afaceristilor Ionut Adrian si Ion Eftime, ale fostului guvernator al Deltei Dunarii, Liviu Mihaiu, si ale avocatului Octavian Turcanu.Ionut Adrian si Ion Eftime sunt denuntatori in acest dosar si au povestit la DNA care a fost traseul banilor si au dat detalii despre remiterea acestora.Alte probe: inscrisuri bancare, care dezvaluie cum banii au fost transferati din Cipru in Bulgaria si scosi din banca, dar si mai multe interceptari telefonice si ambientale.," spune procurorul DNA.Procurorul DNA a explicat ca Ionut Eftime a acceptat testul poligraf si s-a dovedit ca nu a avut comportament simulat, iar Bogdan Olteanu a refuzat acest test.In plus, un raport financiar realizat de DNA ar dezvalui ca Olteanu si apropiatii sai ar fi avut la dispozitie sume de bani care nu puteau fi justificate.," este solicitarea DNA.Aparatorul lui Bogdan Olteanu a cerut achitarea clientului sau: "Pozitia noastra este clara si ferma. Fapta nu exista si nu a savarsit-o."Avocatul a explicat ca declaratiile de martori trebuie privite cu rezerva, deoarece unii aveau interese, deoarece erau cercetati in dosare.," explica acesta.," pledeaza avocatul.In plus, interceptarile nu ar fi relevante."Faptele nu exista," conchide acesta.In ultimul cuvant, Bogdan Olteanu a negat ferm acuzatiile DNA.," declara fostul presedinte al Camerei Deputatilor.Potrivit acestuia, toata lumea il sustinea pe Liviu Mihaiu, pentru functia de guvernator, iar decizia de numire a acestuia a fost luata de PNL si de Guvernul Romaniei.Fostul guvernator al Deltei Dunarii, Paul Cononov, era pentru o politica piscicola industriala, in timp pe Liviu Mihaiu era axat pe politici ecologiste.Olteanu a negat vehement acuzatiile DNA si a explicat ca vila de la Snagov a cumparat-o din banii primiti in functia de viceguvernator al BNR.Bogdan Olteanu a fost trimis in judecata in 18 octombrie 2016, pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca in 2008, cand era presedinte al Camerei Deputatilor, a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiun Vintu un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la premierul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii.Banii de la Sorin Ovidiu Vintu ar fi ajuns printr-un intermediar la Bogdan Olteanu, fiind dati in biroul acestuia din PNL, au aratat procurorii in rechizitoriu.Transferul banilor ceruti de Bogdan Olteanu ar fi fost facut dintr-un cont bancar deschis in Cipru si intr-unul din Bulgaria, deschis de o firma inregistrata in Delaware, Statele Unite. Din contul din Bulgaria, banii au fost retrasi in numerar in trei transe, in 28-30 octombrie 2008, au mai stabilit procurorii.Liviu Mihaiu a fost numit, in septembrie 2008, de catre premierul de atunci, Calin Popescu-Tariceanu, in functia de guvernator al rezervatiei naturale Delta Dunarii, post pe care l-a ocupat pana in februarie 2009.