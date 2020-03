De ce a fost condamnat Bogdan Olteanu la 7 ani de inchisoare: A stirbit prestigiul Guvernului Romaniei

Milionul de euro, confiscat

Foto: captura video Facebook/Sorin Ovidiu Vintu

Suma mare pe care a primit-o, un milion de euro si sprijin electoral, pentru a-l desemna in schimb pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", functie de o responsabilitate importanta, denota un pericol social concret al faptei imens.Astfel ar putea fi rezumata motivarea judecatorului Georgiana Iorguta, de la Tribunalul Bucuresti, care a decis, pe 24 decembrie 2019, sa-l condamne pe Bogdan Olteanu la 7 ani de inchisoare, maximul prevazut de lege pentru infractiunea pentru care era judecat, trafic de influenta."Tribunalul apreciaza ca din probele administrate in cauza rezulta fara niciun dubiu concluzia ca inculpatul Olteanu Bogdan a savarsit faptele de care este acuzat," concluzioneaza magistratul.De asemenea, instanta a mai decis sa ii confiste lui Olteanu un milion de euro, suma care ar reprezenta obiectul traficului de influenta si pe care ar fi primit-o de la Sorin Ovidiu Vintu pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator. Politicianul a contestat decizia, iar cazul urmeaza sa se mute la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. "In drept, fapta inculpatului Bogdan Olteanu de a solicita si primi de la Vintu Sorin Ovidiu, in perioada iulie - noiembrie 2008, un milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta in schimbul efectuarii de demersuri pe langa premierul Calin Popescu Tariceanu pentru determinarea numirii lui Liviu Mihaiu pe postul de guvernator al Rezervatiei Biosfereiintruneste elementele constitutive ale infractiunii de trafic de influenta," motiveaza instanta.Potrivit motivarii, Olteanu avea influenta asupra prim-ministrului de la acea vreme, Calin Popescu Tariceanu."Astfel, pe de o parte,si, conform declaratiilor martorului Motreanu Dan Stefan, inculpatul facea parte din cei care propuneau persoane pentru ocuparea unor functii din cele care intrau in portofoliul Partidului National Liberal, aratand ca:," explica magistratul.Tribunalul mai arata ca Olteanu promite ca il va determina pe Tariceanu sa dispuna respectiva numire, pentru ca doar prim-ministrul avea aceasta atributie.," subliniaza instanta.Tribunalul precizeaza ca, in schimbul desemnarii lui Liviu Mihaiu, in functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", Olteanu ar fi beneficiat, in afara de milionul de euro, si de sprijin electoral constand in servicii de campanie."In acest sens, Tribunalul retine ca inculpatul a primit mai multe servicii, INSOMAR () elaborand o serie de materiale - analize politice, sondaje, analize media, rapoarte de analiza, profilul candidatului, monitorizari media, documente statistice referitoare la profilul alegatorilor din Colegiul 1, simulari referitoare la rezultatul votului si la alocarea mandatelor de parlamentar.Promisiunea facuta de martorul Vintu Sorin Ovidiu a fost acceptata de inculpat. Asa cum rezulta din declaratiile martorilor audiati in cauza, coroborate cu inscrisurile depuse, rezulta fara echivoc ca aceste materiale nu faceau parte din materiale pe care INSOMAR le punea la dispozitia potentialilor clienti, in vederea incheierii unor contracte, ci au reprezentat rezultatul unei munci derulate pe parcursul unei perioade insemnate, august - noiembrie 2008, de o echipa formata din angajati ai INSOMAR," mai arata instanta.Atunci cand a stabilit pedeapsa de 7 ani de inchisoare, judecatorul a avut in vedere gravitatea sporita a faptei de trafic de influenta savarsita de Bogdan Olteanu, ".""Pe de alta parte, instanta va avea in vedere faptul ca inculpatul nu are antecedente penale, dar si pozitia sa procesuala, de nerecunoastere a faptelor, in pofida existentei unor probe indubitabile.De asemenea, analizand persoana inculpatului, Tribunalul retine ca acesta are studii superioare, o inalta calificare profesionala, detinand de-a lungul carierei sale functii inalte - deputat, presedinte al Camerei Deputatilor din Parlamentul Romaniei, viceguvernator al Bancii Nationale Romane, functii care ar fi trebuit sa-l determine pe inculpat sa aiba o conduita ireprosabila.Nu trebuie ignorata nici calitatea inculpatului de avocat, ceea ce i-ar conferit o si mai mare atentie asupra valorilor sociale ocrotite de lege.," mai motiveaza instanta.In ce priveste remiterea sumei de un milion de euro, instanta a tinut cont de interceptarile telefonice si ambientale, dar si de declaratiile principalilor martori: Sorin Ovidiu Vintu, sindicalistul Ion Eftimie, fiul acestuia - Adrian Ionut Eftimie, si avocatul Octavian Turcanu, trezorierul lui SOV.Adrian Ionut Eftime a explicat ca, in cursul anului 2008, la ordinul lui SOV, a transferat bani dintr-un offshore din Cipru, iar un milion de euro i-ar fi predat in numerar lui Bogdan Olteanu, in sediul PNL. Acest martor a fost supus testului cu detectorul de minciuni.Declaratia cuprinde numeroase detalii cu privire la imprejurarile remiterii banilor, care se coroboreaza cu celelalte mijloace de probe administrate - extrasele de cont din care rezulta transferul banilor, ridicarea acestor sume, precum si declaratiile martorului Turcanu Octavian si ale numitului Vintu Sorin Ovidiu si confirma concluzia raportului de constatare.," motiveaza instanta.Tribunalul Bucuresti a respins apararea lui Bogdan Olteanu, in sensul ca suma de 1.000.000 de euro in realitate si-ar fi insusit-o Adrian Ionut Eftimie.Pe de alta parte, asa cum au aratat si martorii Ion Eftimie si Turcanu Octavian - persoane care cunosteau intreg demersul facut de Vintu pentru numirea lui Mihaiu Liviu in functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei- la momentul in care Olteanu Bogdan a transmis lui Vintu ca este suparat, Vintu a primit asigurari de la Turcanu case rezolva."Totodata, instanta a retinut ca depozitiile martorilor nu sunt singurele elemente probatorii in sustinerea acuzatiei aduse lui Olteanu privind infractiunea de trafic de influenta retinuta de procuror, "in acest sens fiind relevante documentele bancare obtinute din Bulgaria, din care rezulta ca societatea Demera Investments Cipru a transferat la data de 22 octombrie 2008 un milion de euro in contul din Bulgaria detinut de societatea IT Media Productions, de unde a fost ridicat in numerar de Eftimie Ionut Adrian in datele de 28, 29 si 30 octombrie 2008.""Data la care s-au efectuat operatiunile bancare descrise este apropiata de data la care Mihaiu Liviu a fost numit in functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei, respectiv 18 septembrie 2008, prin Hotararea nr.1.088/2008 emisa de Guvernul Romaniei in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 82/1993," mai arata Tribunalul Bucuresti.Judecatorul fac trimitere la mai multe interceptari telefonice realizate in 2008, perioada in care SOV era monitorizat in dosarul favorizarii fugarului Nicolae Popa, dar si o interceptare ambientala din momentul declansarii anchetei DNA in acest caz."Din procesele verbale de redare a acestor convorbiri rezulta numeroase imprejurari care confirma situatia de fapt retinuta de organele de urmarire penala.," explica instanta.