Fostul sef de la Protectia Consumatorului spune ca a fost demis fara nicio discutie

Ziare.

com

El a precizat ca s-a aflat pe lista celor 27 de secretari de stat despre care Liviu Dragnea a anuntat, luna trecuta, ca vor fi schimbati."Cred ca s-a luat in discutie in urma cu mai mult timp. A fost o analiza, nu stiu daca din punct de vedere al activitatii mele sau din alte puncte de vedere. A existat o analiza pentru 27 de secretari de stat si eu fac parte din cei 27 de secretari de stat care ar fi urmat sa fie schimbati si au fost schimbati", ne-a declarat Pandelica.El a subliniat insa ca nu a existat o discutie punctuala pe aceasta tema intre el si membrii Guvernului."Nu am intrat in detalii de genul acesta, nu am avut o discutie punctuala in acest sens. Probabil ca au avut niste criterii. Nu am detalii, doar ce am vazut in Monitorul Oficial", a precizat fostul sef al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului.Premierul Viorica Dancila l-a schimbat din functie, miercuri, pe seful ANPC, Bogdan Pandelica , in locul sau fiind numit Marius Pirvu. A fost demisa si sefa ANAF, Mirela Calugareanu, fiind inlocuita de fostul ministru de Finante Ionut Misa . Totodata, au fost schimbati din functie mai multi secretari de stat.Amintim ca, in 14 februarie, liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, dupa sedinta CExN al PSD, ca s-a decis inlocuirea a 27 de secretari de stat, in urma evaluarii activitatii acestora "Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti, din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare", a spus in acel moment Liviu Dragnea.Intrebat de ce s-a decis inlocuirea, Dragnea a raspuns: "Din mai multe motive. E posibil in 2-3 situatii sa se mai intample demiteri, dar urmeaza sa finalizeze premierul discutiile cu ministrii".