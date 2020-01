Bogdan Stancu scrie istorie in campionatul Turciei

Ziare.

com

Fostul international roman se afla pe locul trei in clasamentul celor mai buni marcatori din SuperLig in ultimul deceniu.Potrivit celor de la Fanatik , Stancu a reusit sa inscrie 75 de goluri in cele 231 de partide in care a evoluat in prima divizie turca.El se afla la egalitate in topul marcatorilor cu celebrul Umut Bulut, veteranul care a facut istorie pentru Trabzonspor si Galatasaray.Cel mai bun marcator din ultimul deceniu in SuperLig este Burak Yilmaz, cu 163 de goluri in 234 de meciuri.Bogdan Stancu a evoluat in Turcoa pentru Galatasaray, echipa care l-a cumparat de la FCSB, Orduspor, Genclerbirligi si Bursaspor.