Bogdan Stancu a marcat din nou si a castigat duelul romanilor din Turcia

Echipa "Motanului", Genclerbirligi, s-a impus in fata celor de la Kayserispor cu scorul de 2-1.Lung a incasat primul gol in minutul 14, atunci cand sutul de la distanta al lui Giovanni Sio a fost deviat nefericit de un fundas.Kayseri a reusit sa egaleze in partea secunda, pustiul Emre Demir devenind cel mai tanar marcator din istoria SuperLig cu golul din minutul 71.Stancu a adus victoria lui Genclerbirligi, el trimitand in plasa portii lui Lung cu un sut din sase metri.Cu aceasta victorie echipa lui Stancu a ajuns la 10 puncte dupa 11 etape si spera sa iasa curand din zona retrogradarii, in timp ce Kayserispor ramane ultima in Turcia.M.D.