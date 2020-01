Bogdan Stancu, al treilea cel mai bun marcator din campionatul Turciei, in ultimii 10 ani

Ziare.

Vineri a fost publicata o lista a celor mai buni marcatori din ultimii zece ani ai campionatului Turciei, iar Bogdan Stancu ocupa un onorant loc 3, ultima treapta a podiumului, cu 75 de goluri marcate in 231 de meciuri El a disputat toate aceste meciuri la echipe precum Galatasaray , Orduspor, Bursaspor si Genclerbirligi.Stancu imparte aceasta pozitie a treia de pe podium cu Umut Bulut. Turcul are tot 75 de goluri marcate in ultimii zece ani in Turcia, dar in 264 de meciuri.Cel mai bun marcator al Turciei in ultimii 10 ani este Burak Yilmaz, care conduce cu 163 de goluri in 234 de partide. Al doilea este Cenk Tosun, cu 80 de reusite stranse in 205 partide jucate pentru Gaziantepspor si Besiktas.Bogdan Stancu a facut cariera in Romania la Steaua , fiind vandut la Galatasaray cu o suma care s-a apropiat de 5 milioane de euro, dupa ce "Motanul" a fost golgheterul Ligii 1.El s-a retras de la nationala Romaniei recent, iar la EURO 2016 , ultimul nostru turneu final la care am participat, el a marcat ambele goluri ale Romaniei in faza grupelor, ambele din penalti.