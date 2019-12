Bogdan Stancu, de neoprit in Turcia: A ajuns pe primul loc in clasamentul golgheterilor (Video)

Ziare.

Atacantul roman in varsta de 32 de ani a inscris in victoria obtinuta de formtia sa, Genclerbirligi, in meciul cu Goztepe, scor 3-1.Stancu a deschis scorul in minutul 29 si a inchis tabela in minutul 67, cu o executie superba, din foarfeca.Celelalte goluri ale intlanirii de la Ankara au fost marcate de Sio (min.35) pentru gazde, respectiv Wallace (min.34) pentru oaspeti.Cu aceste reusite, Stancu a ajuns la cota 10 in acest sezon si e lider in clasamentul golgheterilor primei ligi de fotbal din Turcia.Bogdan Stancu a ajuns la Genclerbirligi la inceputul lui 2019.I.G.