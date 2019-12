Bogdan Stancu, din nou erou pentru formatia sa in Turcia: gol si pasa de gol. Ramane golgheterul din Superlig, peste Babel si Falcao

Ziare.

com

Romanul de 32 de ani, fost varf la Steaua Bucuresti, a iesit din nou la rampa si a marcat un gol, plus a oferit si o pasa de gol. Sivasspor a condus cu 1-0 la pauza, iar Stancu a inceput in forta partea secunda, cu gol in minutul 56.Doua minute mai tarziu, el l-a servit perfect pe Ayite, care a marcat cu un sut de la 11 metri. Din pacate pentru roman, Sivass a egalat in minutul 90 plus 6 de prelungiri, dramatic, dupa ce Yatabare a marcat un gol venit parca de nicaieri.Cele patru goluri ale intalnirii le puteti urmari in imagini VIDEO aici Bogdan Stancu este in continuare golgeterul primei ligi din Turcia, avand 11 goluri si 3 pase de gol la activ, peste oameni de atac de mare renume, printre care Falcao, Sturridge sau Babel.Sivasspor ramane lidera in Turcia cu 34 de puncte, 4 peste Istanbul BB si sapte peste Besiktas.In urma rezultatului de duminica, Genclerbirligi se mentine pe locul 13, cu 18 puncte.