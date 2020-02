Bogdan Stancu, inca un gol de trei puncte marcat in Turcia, pentru Genclerbirligi (Video)

Ziare.

Fostul varf al Stelei din Bucuresti a marcat unicul gol al intalnirii castigata de echipa sa in deplasarea de la Alanyaspor, duminica la pranz, scor 1-0, in runda cu numarul 22 din Turcia.Bogdan Stancu a marcat in minutul 76, dupa pasa lui Sio, iar reusita in imagini VIDEO poate fi urmarita aici Genclerbirligi urca pe 11 dupa aceasta victorie, cu 24 de puncte, in timp ce Alanya este pe locul 4, sub podiumul completat de Trabzonspor, Istanbul BB si Sivasspor.Este al doilea gol al unui roman in actuala etapa din Turcia, dupa ce Cristi Sapunaru a adus victoria trupei sale Kayserispor, sambata, in deplasarea de la Denizli, scor 1-0.Stancu a ajuns la 12 goluri in acest sezon si este de departe golgheterul formatiei sale in rosu si negru.