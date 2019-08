FCSB si U Craiova se dueleaza pentru transferul unui atacant cu 14 goluri marcate pentru nationala Romaniei

Ziare.

com

Fostul international roman, retras in 2017 din nationala Romaniei, evolueaza in prezent la Genclerbirligi, in prima liga din Turcia.Stancu nu exclude, insa, o revenire in Liga 1, mai ales ca nu este unul dintre oamenii de baza de la Genclerbirligi, anunta Fanatik Piturca a avut mereu o relatie buna cu Stancu, in timp ce FCSB l-a dorit si in iarna, cand acesta a preferat sa ramana in Turcia.Bogdan Stancu are 32 de ani si joaca la Genclerbirligi de la inceputul acestui an.500.000 de euro e cota lui Bogdan Stancu, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com."Motanul" s-a retras din nationala Romaniei in 2017, dupa 52 de selectii si 14 goluri.