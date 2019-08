Boris Johnson ca dictator

O decizie ca intr-o dictatura militara

UE nu are voie sa devina complice

Marea Britanie trebuie sa se opuna

Presedintele Parlamentului britanic a calificat actul premierului drept o aberatie . Este mai degraba un calificativ retinut pentru decizia lui Boris Johnson de a suspenda in curand Legislativul de la Londra Acum se razbuna practic o slabiciune a sistemului politic britanic, bazat prea mult pe traditie si obiceiuri. Lipseste o Constitutie scrisa moderna, care ar putea impiedica astfel de gesturi arbitrare."Sa ne luam inapoi controlul" a fost unul din sloganurile principale ale campaniei pro-Brexit din urma cu trei ani. Dar pe vremea aceea britanicii nu isi inchipuiau ca, in acest scop, Boris Johnson va prelua puterea absoluta.Dimpotriva: s-a vorbit atunci mult despre Parlamentul britanic care ar urma sa aiba prioritate. Nimeni nu a spus atunci ca obiectivul ar fi ca un premier neales de electorat, care ar putea sa nu mai detina nici macar o majoritate parlamentara, sa fie lasat sa decida singur in legatura cu derularea Brexit-ului si cu destinul intregii tari.Fostul premier John Major si alti politicieni vor sa implice acum justitia impotriva deciziei lui Johnson. Se va vedea acum daca parghiile institutionale de control din Marea Britanie mai functioneaza.Opozitia vrea sa impiedice printr-o dezbatere de urgenta saptamana viitoare preluarea puterii totale de catre Boris Johnson. Dar mai raman doar cateva zile in acest sens, deoarece parlamentarii ar urma sa fie trimisi acasa deja din 10 septembrie, urmand a se intoarce cu doar cateva zile inaintea termenului de iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana. Putinul timp ramas la dispozitie face imposibila o eventuala impunere a vointei majoritatii parlamentarilor.Opozitia si mai ales Partidul Laburist poarta o parte din vina pentru ca s-a ajuns pana aici. Timp de trei ani s-a tras de timp cu indecizie, neintelegand ce inseamna de fapt Brexit-ul si ratand sansa de a opri acest tren.Ceea ce face acum Boris Johnson apartine unei case politice de nebuni, demna de o dictatura militara sud-americana. Este un pas antidemocratic, exact pe modelul noilor distrugatori de teapa unui Trump sau Bolsonaro. Toti acestia se preocupa doar de puterea lor si a celor superbogati care ii finanteaza. Procesul democratic si controlul institutional reprezinta pentru ei doar niste accesorii enervante.In ultimele zile, au existat zvonuri cum ca, prin anumite mici reglementari unice, ar putea fi gasita un fel de solutie alternativa la problema granitei irlandeze. Dar, si daca UE ar fi dispusa sa accepte astfel de variante neverificate si insuficient negociate cu atat de putin timp inainte de data Brexit-ului, Uniunea nu are voie sa devina complice in aceasta situatie la decizia arbitrara a lui Johnson.Bruxelles-ul nu are voie sa colaboreze atunci cand un stat membru isi suspenda procesul democratic pentru a parasi cu orice pret Uniunea.Amintim aici ca Brexit-ul se bazeaza pe un referendum fara caracter obligatoriu, doar consultativ, al carui rezultat a fost doar marginal in favoarea parasirii UE.Acum este ultimul moment in care democratii ramasi printre conservatorii britanici, intreaga opozitie, oamenii de stiinta, intelectualii si toti cetatenii britanici responsabili sa arate ca se opun lui Johnson.Ani in sir, am avut senzatia ca multi britanici traiesc in afara realitatii. Ca si cum ar urma candva sa se trezeasca din cosmarul Brexit-ului si sa revina la situatia de dinainte.Boris Johnson este cel mai periculos politician care a ajuns in ultimele decenii in Downing Street. El este avid de putere, oportunist si total iresponsabil. Face afirmatii fara acoperire, ca la ultimul summit G7, ii ameninta pe partenerii europeni, se gudura pe langa presedintele american si urmareste un singur obiectiv: sa scoata Marea Brtitanie din UE indiferent cum.Asa cum se vede acum, Johnson este dispus ca, in acest sens, sa suspende Parlamentul si constitutia democratica a tarii. Este o mutare de sah in stilul lui Vladimir Putin. Daca britanicii nu se trezesc nici in acest ultim ceas, atunci nu are nimeni cum sa-i mai ajute.