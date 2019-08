Boris Johnson isi prezinta propunerile privind modificarea acordului Brexit intr-o scrisoare catre Tusk

Ziare.

com

Liderul de la Londra afirma, in scrisoarea catre oficialul european, ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare o noua solutie pentru frontiera irlandeza, alta decat acest "backstop", un mecanism care are drept scop sa pastreze deschisa aceasta granita, dar care ar insemna ca Marea Britanie trebuie sa ramana in uniunea vamala europeana pana cand sunt negociate "aranjamente alternative" prin care sa se evite o frontiera stricta in Irlanda.Boris Johnson a adaugat ca Marea Britanie este dispusa sa garanteze ca nu va instala infrastructura si nu va efectua controale si verificari la frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord si spera ca UE va face la fel, relateaza Politico.eu."Guvernul nu va instala infrastructura, verificari si controale la frontiera dintre Irlanda de Nord si Irlanda. Am accepta cu placere un angajament obligatoriu din punct de vedere legal in acest sens si speram ca UE va face la fel", se arata in scrisoarea trimisa lui Tusk."Propun ca (mecanismul) backstop sa fie inlocuit cu un angajament de a pune in aplicare astfel de aranjamente, pe cat posibil inainte de sfarsitul perioadei de tranzitie, ca parte a viitoarelor relatii", a precizat liderul britanic.Boris Johnson insista ca mecanismul backstop sa fie inlocuit, afirmand ca este incompatibil cu suveranitatea britanica si viitorul Marii Britanii in afara blocului comunitar.Boris Johnson a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul cabinet Theresa May cu Bruxelles-ul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fara un nou acord La randul sau, Uniunea Europeana a refuzat renegocierea Acordului Brexit si a avertizat ca va introduce controale la frontiera cu Marea Britanie in cazul producerii unui Brexit fara acord.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici si a fost respins de trei ori de Parlamentul britanic.Mai multi membri ai fostului Guvern de la Londra au demisionat in semn de protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu UE. In contextul impasului politic, premierul Theresa May si-a prezentat, de asemenea, demisia